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Представитель ОБСЕ по СМИ считает приоритетом дело Вышинского

17 июня 2019, 21:09  •  46 • Украина
Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обозначил как один из приоритетов дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который встретился с Дезиром.
 
РИА Новости
 

По словам сенатора, Дезир был осторожен в высказываниях, так как «не хочет давать завышенных обязательств в этой сфере».

«Я думаю, он аккуратно формулировал свою позицию, чтобы не создать неоправданных ожиданий. Но то, что он это принял к сведению, согласился с важностью этого вопроса, обозначил его как один из приоритетов для себя, — это я могу подтвердить», — сказал Пушков РИА Новости.

Ранее Дезир заявил, что судебным властям Украины нужно «быстро и тщательно» изучить обвинения, выдвинутые против Вышинского.

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