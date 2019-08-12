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Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу «Миротворца»

12 августа 2019, 19:24  •  41 • Украина
Россиянин Николай Алексеев, представитель миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
© Omar Marques / Sopa Images globallookpress.com
 

Об этом говорится на странице украинского ресурса в Facebook.

«Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИД», — указывается в сообщении.

Согласно данным сайта, причиной внесения в базу стала «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», а также продвижение идей «русского мира».

Ранее журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец». 

При этом сам Познер, комментируя произошедшее в беседе с ФАН, заявил, что «это их проблема, не моя».

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