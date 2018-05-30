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Представитель миссии ОБСЕ прокомментировал ситуацию вокруг Вышинского
30 мая 2018, 19:39 • 71 • Украина
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг прокомментировал в разговоре с RT ситуацию вокруг ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
© РИА Новости
«Мы следим за тем, как продвигается судебное разбирательство, касающееся главного редактора (РИА Новости Украина), который ранее был арестован», — рассказал Хуг.
На вопрос о том, могут ли представители ОБСЕ лично посетить Вышинского в СИЗО, чтобы ознакомиться с условиями его содержания, Хуг заявил, что «специальная мониторинговая миссия рассмотрит такой запрос».
«Однако на данном этапе к нам ещё не поступало запросов на тему визита к лицу, о котором идёт речь», — добавил он.
Ранее суд в Херсоне отложил на 1 июня рассмотрение апелляции на арест главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
17 мая суд арестовал журналиста на два месяца.
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