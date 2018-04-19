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Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на "Новичок"

19 апреля 2018, 04:09  •  64 • Политика

ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов продемонстрировал журналистам в среду на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери американский патент на изобретение специальной пули, которая может снабжаться разными отравляющими веществами, в том числе нервно-паралитическим веществом типа "Новичок".

"Вот собственно тот патент, который в 2015 году был зарегистрирован в США, - сказал он, демонстрируя на камеры данный документ. - Он предусматривает пулю, снаряжаемую различными токсичными химикатами, включая в том числе "Новичок", который есть в описании. Собственно, какое отношение Россия имеет к этому патенту? Никакого".

По его словам, Вашингтон хотел связать Москву с этим патентом. "В этой связи его автор подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ, как заявку на оформления патента в нашей стране, - указал Холстов. - То есть, если РФ регистрирует этот патент у себя на территории, тогда можно спокойно говорить: "Это не мы, американцы, это Россия, это их патент".

Ранее в среду постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в ходе выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО заявил, что Россия представила доказательства того, что "Новичок" производился и патентовался в США в качестве химоружия в 2015 году.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.

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