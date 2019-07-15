Представитель Константинополя опроверг продажу томоса ПЦУ и соврал

По словам Никоса Папахристу, утверждения о требовании Фанара расплатиться за томос деньгами, недвижимостью или святынями являются "полностью ложными, беспочвенными и клеветническими" и никаких переговоров с иерархами ПЦУ и украинскими политиками по этому поводу не ведётся.

Представитель Константинополя также заявил, что после передачи томоса ПЦУ получила полную свободу самоуправления. А отношения между Константинопольским Патриархатом и новой украинской лжецерковью, по его словам, строятся так, как должны между Церковью-матерью и дочерью, говорится на официальной странице Фанара в "Фейсбуке".

Напомним, ранее управделами канонической Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал о требовании Константинопольского Патриархата к украинским властям по передаче двух десятков монастырей и храмов согласно обязательствам, взятым на себя Петром Порошенко во время торга за томос. Когда администрация Владимира Зеленского отказалась передавать Фанару святыни, к приходам ПЦУ было предъявлено требование уплатить Константинополю десятину в размере до 20 тысяч евро. Всего ПЦУ задолжала "материнской" Церкви 28 млн евро.

Информацию о наложеной дани уже подтвердили в ПЦУ. Что касается заявлений представителя Константинополя о "полной самостоятельности" ПЦУ, то в этом он также соврал — формулировки пресловутого томоса таковы, что новая религиозная структура получила даже меньше свобод, чем находящаяся в структуре Московского Патриархата каноническая Украинская Церковь. Так, например, все конфликты в ПЦУ разрешаются прямым вмешательством Константинополя.

Предстоятель Украинской Церкви Митрополит Онуфрий, комментируя предоставленную украинским раскольникам "автокефалию", отмечал: "Тот томос, который предоставил Константинопольский Патриарх так называемой ПЦУ – это не томос автокефалии, а томос рабства. Это просто под именем "томос" были предоставлены такие условия, которые порабощают наш украинский народ Патриарху Константинопольскому".

Фото: фейсбук/Константинопольский патриарахат