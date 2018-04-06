Представитель команды задержанного Украиной судна «Норд» рассказала о состоянии капитана

Представитель команды арестованного на Украине российского судна «Норд» Анна Шевелёва в разговоре с RT рассказала о состоянии капитана Владимира Горбенко.

«Самочувствие стабильное», — сказала она.

По её словам, суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко должен начаться в 13:30.

«Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогам все будут отпущены, включая капитана», — добавила Шевелёва.

Ранее стало известно, что суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства».

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.