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Представитель команды задержанного Украиной судна «Норд» рассказала о состоянии капитана
06 апреля 2018, 12:24 • 62 • Украина
Представитель команды арестованного на Украине российского судна «Норд» Анна Шевелёва в разговоре с RT рассказала о состоянии капитана Владимира Горбенко.
© Государственная пограничная служба Украины
«Самочувствие стабильное», — сказала она.
По её словам, суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко должен начаться в 13:30.
«Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогам все будут отпущены, включая капитана», — добавила Шевелёва.
Ранее стало известно, что суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства».
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
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