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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе сложила полномочия
29 января 2020, 17:54 • 29 • Украина
Представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия.
globallookpress.com
Об этом заявила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.
«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам её участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — цитирует её «Луганскинформцентр».
При этом представитель Луганска в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на сегодняшних переговорах в Минске вместо Лутковской будет Геннадий Кузнецов.
29 января контактная группа начала работу в Минске.
Ранее в МИД самопровозглашённой ДНР назвали бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть Минские соглашения.
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