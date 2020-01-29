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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе сложила полномочия

29 января 2020, 17:54  •  29 • Украина
Представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия.
 
globallookpress.com
 

Об этом заявила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева. 

«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам её участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — цитирует её «Луганскинформцентр».

При этом представитель Луганска в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на сегодняшних переговорах в Минске вместо Лутковской будет Геннадий Кузнецов.

29 января контактная группа начала работу в Минске.

Ранее в МИД самопровозглашённой ДНР назвали бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть Минские соглашения.

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