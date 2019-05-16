Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.

«Я сегодня написала заявление, как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе, с просьбой освободить меня от этих должностей», — цитирует её «РБК-Украина».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы избранного президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.