|
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост
16 мая 2019, 15:39 • 168 • Украина
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
© Александр Кряжев РИА Новости
«Я сегодня написала заявление, как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе, с просьбой освободить меня от этих должностей», — цитирует её «РБК-Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы избранного президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2019, 22:39
|
09 мая 2019, 21:09
|
13 мая 2019, 06:24
|
09 мая 2019, 21:09
|
10 мая 2019, 10:09
|
10 мая 2019, 23:09
|
15 мая 2019, 04:09