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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

16 мая 2019, 15:39  •  168 • Украина
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
 
© Александр Кряжев РИА Новости
 

«Я сегодня написала заявление, как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе, с просьбой освободить меня от этих должностей», — цитирует её «РБК-Украина».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы избранного президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.

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