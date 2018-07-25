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Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске

25 июля 2018, 16:24  •  161 • Украина

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Заседание подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске сорвано представителем Украины Ириной Геращенко. Она покинула встречу, предварительно оскорбив представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову.

Об этом в среду сообщила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева.

"В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв. Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значится немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам, - приводит слова Кобцевой агентство Луганскинформцентр. - Попытки представителей республик вернуть работу группы в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя, которая, словесно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову, покинула заседание".

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