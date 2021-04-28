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Представитель Хуснуллина открестился от фантазий шефа: Не обсуждается

28 апреля 2021, 12:30  •  126 • Политика
Представитель зампреда правительства Марата Хуснуллина открестился от фантазий шефа. В беседе с журналистами он отметил, что этот вопрос в правительстве не обсуждается.
По словам представителя, во время конференции Хуснуллин озвучил "исключительно варианты развития городов".
"Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается", - уточнил источник в комментарии РБК.
Накануне зампред заявил, что в нашей стране избыточное количество регионов. По его словам, сейчас в стране неправильное территориальное деление. Он убеждён, что 85 регионов в России не нужны, следует укрупнять территориальные единицы. Политик обмолвился, что озвученное им - только его мнение, а не официальная позиция, согласованная с кабмином.

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