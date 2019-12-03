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Представитель Госдепа совершит визит на Украину 4 декабря
03 декабря 2019, 23:54 • 10 • Украина
Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер совершит визит на Украину 4 декабря, где встретится с сотрудниками американского посольства и представителями украинской власти.
Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
«4 декабря Рикер встретится с коллективом посольства США и украинскими официальными лицами в Киеве», — следует из пресс-релиза.
Затем представитель Госдепа отправится в Словакию и Италию.
В ноябре американский президент Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.
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