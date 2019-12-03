Представитель Госдепа совершит визит на Украину 4 декабря

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер совершит визит на Украину 4 декабря, где встретится с сотрудниками американского посольства и представителями украинской власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«4 декабря Рикер встретится с коллективом посольства США и украинскими официальными лицами в Киеве», — следует из пресс-релиза.

Затем представитель Госдепа отправится в Словакию и Италию.

В ноябре американский президент Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.