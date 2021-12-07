Представитель Госдепа не увидел проблем в "гибридном" расширении НАТО

В Госдепартаменте США заявили, что расширение НАТО за счёт включения новых членов не противоречит обещанию не расширяться на восток.

В США прокомментировали момент о возможности включения в военный блок НАТО новых стран-участниц. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, включение новых членов в НАТО не противоречит обещанию не расширяться на восток.

Он, оправдывая такой гибридный подход альянса, заметил, что блок преследует лишь оборонительные цели, его дверь всегда открыта.

Кроме того, указал Прайс, ему кажутся смехотворными утверждения, будто НАТО или претенденты на членство в НАТО могут угрожать России.

"Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, - это смехотворно, если бы ситуация не была такой серьёзной", - заметил Прайс и указал, что Соединённые Штаты приветствуют право Украины определять свою будущее в контексте членства в НАТО.

Официальный представитель отметил, что в этом плане беспокойство представляет Россия и её якобы попытка "сфабриковать предлог для российских военных сделать то, что давно планировалось".