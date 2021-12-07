Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / В мире

Представитель Госдепа не увидел проблем в "гибридном" расширении НАТО

07 декабря 2021, 01:25  •  76 • В мире
В Госдепартаменте США заявили, что расширение НАТО за счёт включения новых членов не противоречит обещанию не расширяться на восток.
В США прокомментировали момент о возможности включения в военный блок НАТО новых стран-участниц. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, включение новых членов в НАТО не противоречит обещанию не расширяться на восток.
Он, оправдывая такой гибридный подход альянса, заметил, что блок преследует лишь оборонительные цели, его дверь всегда открыта.
Кроме того, указал Прайс, ему кажутся смехотворными утверждения, будто НАТО или претенденты на членство в НАТО могут угрожать России.
"Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, - это смехотворно, если бы ситуация не была такой серьёзной", - заметил Прайс и указал, что Соединённые Штаты приветствуют право Украины определять свою будущее в контексте членства в НАТО.
Официальный представитель отметил, что в этом плане беспокойство представляет Россия и её якобы попытка "сфабриковать предлог для российских военных сделать то, что давно планировалось".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



76
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
06 декабря 2021, 07:55
Предательство Горбачёва. Африка подсказала, какой угрозе подвергалась Россия
06 декабря 2021, 10:15
Олимпиада-2022 пройдёт без американцев? Белый дом решил "схитрить"
06 декабря 2021, 00:20
ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции
05 декабря 2021, 23:40
«Определяющий вызов»: как США намерены противостоять КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе
07 декабря 2021, 00:45
Утки свободы: как США пытаются убедить европейских союзников в скором «вторжении» России на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2021, 23:40
США вряд ли отключат Россию от SWIFT - Джабаров
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 00:45
Утки свободы: как США пытаются убедить европейских союзников в скором «вторжении» Рос...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
Baltic Word: ВВС Литвы не могут ни летать, ни воевать
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.