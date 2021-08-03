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Представитель генсека ООН вступился за Тимановскую: "Нельзя угрозами принуждать ехать домой"
03 августа 2021, 01:15 • 41 • В мире
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик вступился за белорусскую бегунью Кристину Тимановскую. "Нельзя угрозами принуждать ехать домой", - произнёс он.
Стефана Дюжаррика попросили прокомментировать демарш белорусской спортсменки. По мнению пресс-секретаря генсека ООН, попытки вывезти насильно Тимановскую из Токио недопустимы.
"Самое важное - никого нельзя угрозами принуждать ехать домой", - убеждён он.
Стефан Дюжаррик в ходе брифинга добавил, что он призывает мир защищать каждого человека, кто запрашивает статус беженца.
Напомним, скандал разгорелся после видео Тимановской, где она говорит о давлении со стороны тренеров её сборной. Кристина должна была участвовать в забегах на 100 и 200 метров, однако после отстранения её подруг по команде из-за недобора допинг-проб руководство легкоатлетической сборной Белоруссии решило поставить Тимановскую на один из этапов эстафеты 4х400 метров.
Спортсменка публично обвинила тренеров в том, что они сработали плохо и пытаются исправиться за её счёт. Было объявлено, что Тимановская покидает олимпийский Токио "по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Это решение Национального олимпийского комитета Белоруссии оспорить она не смогла.
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