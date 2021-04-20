«Представить в качестве агрессора»: почему в Брюсселе заявили об «опасной» ситуации на границе Украины и России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «серьёзных опасениях» Евросоюза из-за ситуации на границе Украины и России. Брюссель «обеспокоен передислокацией» российских военных внутри страны и призывает Москву сократить численность сил на южных рубежах. Российские учения в этом районе якобы создают «опасную» ситуацию, заявил Боррель. Ранее с похожими обвинениями и призывами выступили другие западные политики. При этом в ЕС не считают опасным проведение у российских границ масштабных учений НАТО, отмечают эксперты. По мнению аналитиков, именно это является главным фактором нестабильности.

Военнослужащие вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне “Осиповичский” в Могилевской области, 24 марта 2021 года РИА Новости © Виктор Толочко

Ситуация на границе России и Украины вызывает «очень серьёзные опасения» у Евросоюза, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Наращивание российских вооружённых сил вблизи украинской границы очень тревожит. К району границ Украины и в Крым стягивается более 150 тысяч российских военных. Риск дальнейшей эскалации очевиден. Украину следует похвалить за её сдержанную реакцию. А Россию мы призываем к деэскалации и разрядке напряжённости», — заявил Боррель.

Он добавил, что позиция всех министров «предельно ясна» и заключается в том, что «вновь и всецело подтверждается решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ещё перед Советом ЕС по иностранным делам Боррель подчёркивал, что на российско-украинской границе якобы сложилась «опасная» ситуация и призывал Россию отвести войска от границы с Украиной.

Жозеп Боррель

Reuters

© Francois Walschaerts

Суверенное право

С похожим заявлением 8 апреля выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Выступая на брифинге, Псаки отметила, что США «испытывают всё большую обеспокоенность недавним ростом проявлений российской агрессии на востоке Украины, в том числе перемещением российских войск к украинской границе».

«Сейчас на российско-украинской границе больше российских военных, чем когда-либо за период с 2014 года. Только за эту неделю были убиты пятеро украинских солдат. Все эти события вызывают глубокую обеспокоенность», — подчеркнула она.

Вскоре с требованием, чтобы Москва «объяснила» передвижения военнослужащих и военной техники на собственной территории выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если России нечего скрывать, ей не составило бы труда объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины.

В середине апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали Россию к «сворачиванию военного усиления». Об этом сообщил журналистам представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, лидеры трёх стран «разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму».

В конце марта о наращивании Россией своих войск в районе границы с Украиной заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

По его словам, в последнее время Россия якобы увеличивает количество дислоцированных вблизи украинской границы войск «под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям «Запад-2021».

Выступая на внеочередном заседании Верховной рады, Хомчак утверждал, что в целом ожидается переброска к границе Украины до 25 батальонных тактических групп ВС РФ, что «создаёт угрозы военной безопасности государства».

В Москве прокомментировали тогда прозвучавшие в адрес России обвинения.

«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также констатировал, что по периметру рубежей России «идёт повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».

«Это всё обязывает к тому, чтобы быть начеку», — добавил Песков.

Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, перемещение войск на своей территории — суверенное дело любого государства.

«Россия неоднократно выходила с инициативой, которая предполагает исключение нежелательной интерпретации тех или иных военных учений путём уведомления другой стороны, но в НАТО этим предложениям не придали значения», — пояснил эксперт.

Пограничник со служебной собакой на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

© Владислав Сергиенко

По словам Ермакова, требования, звучащие сейчас в адрес России в связи с передвижением её войск, абсолютно нелегитимны.

«Даже если какие-то действия Москвы и вызывают у Запада обеспокоенность, разрешать все вопросы нужно не через такие пропагандистские заявления, а через нормальную работу в рамках совета Россия— НАТО. Но сегодня альянс не пытается повысить степень взаимного доверия, а предпочитает язык угроз», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Россия, как и любое другое государство, имеет суверенное право перемещать свои войска на своей территории. Своими заявлениями Запад готовит информационную почву, чтобы в случае вооружённого столкновения на украино-российской границе представить Россию в качестве агрессора, а Украину — жертвой», — отметил эксперт в комментарии RT.

Поэтому западные лидеры намеренно игнорируют нарушение Киевом Минских соглашений, сосредотачиваясь на критике Москвы, считает Блохин.

«Брюссель и США используют Украину как таран, инструмент сдерживания России, поэтому закрывают глаза на то, что она сейчас стягивает армию в Донбассе. Прощая украинской стороне все ошибки, они подталкивают Киев к агрессии», — пояснил эксперт.

При этом Россия имеет все основания для ряда мер оборонного характера, уверен он.

«Учитывая масштабы военных учений НАТО у российской границы, а также многочисленные враждебные заявления, передислокация российских сил вполне оправдана с оборонной точки зрения. Россия демонстрирует готовность защищать себя», — добавил эксперт.

Фактор нестабильности

Как отмечают аналитики, под разговоры о внутренних перемещениях российских военных США и НАТО наращивают свои военные силы у границ России. Об этой активности заявил 13 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании в Североморске. Министр отметил, что основные силы Североатлантического альянса концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе. Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, добавил он.

Учения НАТО Defender Europe 2020

globallookpress.com

© U.S. Army

По словам Шойгу, по сравнению с прошлым годом США также в два раза усилили интенсивность воздушной разведки и в полтора — морской.

Как ранее отметил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и внештатный советник главы офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отработан сценарий «войны с Россией».

«Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021... Их смысл какой: что на акватории от Балтийского до Чёрного моря отрабатывается — давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией. Основной фокус — это Балканы и Крым и, естественно, всё, что севернее Крыма», — сказал Арестович в интервью каналу UKRLife.TV.

Он также пояснил, что активная фаза манёвров начнётся в мае, а до официального старта идёт подготовка — развёртывание и переброска сил.

Говоря о причинах роста военной активности НАТО у российских рубежей, эксперты отмечают влияние новой администрации Белого дома. По словам Сергея Ермакова, команда Джо Байдена выбрала жёсткий курс по отношению к России, что и стало причиной роста напряжённости.

«В этом году учения НАТО Defender Europe 2021 по масштабам должны превзойти все проводившиеся манёвры альянса со времён окончания холодной войны. При этом в НАТО удивляются, когда такие действия вызывают обеспокоенность России. Москве приходится в таких условиях демонстрировать свою мощь и готовность дать адекватный ответ», — считает Сергей Ермаков.

Учения НАТО Decisive Strike, 2019 год

© REUTERS/Ognen Teofilovski

При этом подобный курс руководства НАТО, ЕС и США негативно влияет на стабильность в Европе, уверен эксперт.

«Из-за того, что руководство альянса, Вашингтон и Брюссель выставляют Россию как потенциального военного противника, европейские страны вынуждены втягиваться в рост военной активности и наращивать военные траты», — отметил Ермаков.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«Риторика западных политиков призвана демонизировать Россию в глазах жителей западных стран. В свою очередь, это необходимо, чтобы оправдать своё давление на Россию. Одновременно западные союзники подталкивают Украину к агрессивному курсу. В конечном счёте, за этими тенденциями стоит Вашингтон и проамериканские элиты европейских стран. Речь идёт о провоцировании конфликта на европейском континенте, чтобы окончательно вбить клин между Россией и Европой», — подытожил эксперт.