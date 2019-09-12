Представилась как "Доктор Смерть" и протянула руку: Супрун вспомнила о встрече с Зеленским и поставила ему диагноз

Бывшая руководительница министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о первой встрече с Владимиром Зеленским. По ее словам, во врем первой встрече она представилась ему с народным прозвищем "Доктор Смерть".

"Я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины", - заявила она. По словам Супрун, в ответ Заленский рассмеялся и сказал: "Ну, нормально".

Однако в своем изложение о президенте Супрун указала, что ее настораживает "раздвоение" украинского лидера.

По ее словам, Зеленский часто играет роль то одного, то другого человека.

"Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р.Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — прим. ред). Часто мне кажется, что президент играет роль то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: "Мы поддерживаем всё, что делает Минздрав". А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм, — сказала Супрун в интервью изданию Lb.ua.