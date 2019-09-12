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Представилась как "Доктор Смерть" и протянула руку: Супрун вспомнила о встрече с Зеленским и поставила ему диагноз

12 сентября 2019, 23:09  •  96 • В мире
Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, часто называемая в народе Доктор Смерть, рассказала о встрече с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, украинский политик часто играет роль то одного, то другого человека.
Бывшая руководительница министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о первой встрече с Владимиром Зеленским. По ее словам, во врем первой встрече она представилась ему с народным прозвищем "Доктор Смерть".
"Я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины", - заявила она. По словам Супрун, в ответ Заленский рассмеялся и сказал: "Ну, нормально".
Однако в своем изложение о президенте Супрун указала, что ее настораживает "раздвоение" украинского лидера.
По ее словам, Зеленский часто играет роль то одного, то другого человека.
"Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем романа Р.Л. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. — прим. ред). Часто мне кажется, что президент играет роль то одного, то другого. Когда он выступает перед международным сообществом, европейским бизнесом, говорит: "Мы поддерживаем всё, что делает Минздрав". А когда выходит на внутреннюю политическую арену, то начинается популизм, — сказала Супрун в интервью изданию Lb.ua.

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