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Предсмертное послание создатель McAfee оставил больше 8 месяцев назад
24 июня 2021, 03:15 • 69 • В мире
Американский и британский бизнесмен, программист, основатель компании McAfee Джон Макафи больше восьми месяцев назад оставил предсмертное послание. 23 июня его обнаружили мёртвым в испанской тюрьме.
15 октября 2020 года на своей странице в Twitter Макафи оставил тревожное сообщение. Он писал, что о суициде не подумывает. Он доволен жизнью, у него есть друзья. При том он отметил: если с ним произойдёт то же, что и с Джеффри Эпштейном, то это будет него вина.
Джеффри Эпштейн американский финансист, в 2019 году обнаружен мёртвым в камере предварительного заключения. Согласно официальным сообщениям, причиной смерти стало самоубийство.
23 июня стало известно, что тело Джона Макафи обнаружили в камере испанской тюрьмы. Он находился под арестом по запросу США. Испанский суд одобрил экстрадицию бизнесмена, о чём сообщалось за несколько часов до гибели Макафи.
Американские власти считают, что 75-летний миллионер в течение нескольких лет не платил налоги, а все заработанные деньги переводил на счета подставных лиц.
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