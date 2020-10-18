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Предсказавший России потрясения 2020-го сделал пугающее пророчество: В "чёрную воронку" уже вступили

18 октября 2020, 23:25  •  45 • Политика
"Политический Нострадамус" подсказал, за кого болеть на выборах президента США, а также предупредил о вступлении в "чёрную воронку", движение в которой будет только ускоряться.
Профессор Валерий Соловей, точно предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США и "полный потрясений" 2020 год, сделал новый прогноз. Эксперт призвал готовиться к ухудшению ситуации.
"Я боюсь, что мы вступили в некую "чёрную воронку" в начале этого года. И скорость движения в этой воронке будет только убыстряться", - отмечает "политический Нострадамус".
По его словам, действия российских властей ограничены рамками цен на нефть и санкций. Соответственно, то, насколько плохое будущее ждёт Россию, зависит от того, какие санкции введут против нас после ноябрьских выборов президента США. А это зависит уже от победителя выборов.
Наихудшим вариантом для России, по мнению профессора, будет победа Джо Байдена. Потому что его администрация готова применить жёсткие санкции против России. Однако есть шанс, что страх перед союзом России и Китая станет неким сдерживающим фактором.
Если же верх одержит Трамп, то ситуация может даже улучшиться. Поскольку это будет его последний срок, он, возможно, наплюёт на всех и пойдёт на сближение с Россией. Раньше его удерживали от этого конгресс, массмедиа и бюрократия.
"Если останется Трамп, он хотя бы не введёт такие жёсткие санкции, как это может сделать Байден. А это уже огромный плюс", - подытожил Валерий Соловей в интервью "КП".

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