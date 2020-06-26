Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог сделал новый прогноз. Осталось две недели

По словам эксперта, вслед за подъёмом заболеваемости в Европе новая вспышка вируса придёт в Россию, заявил Щелканов. В беседе с URA.RU он назвал города, которые вероятнее всего будут подвергнуты новой волне.

Он отметил, что новую вспышку стоит ожидать в европейской части России, в частности в крупных городах. Коронавирус ударит с новой силой по Москве, Нижнему Новгороду и Санкт-Петербургу. Также вирусолог назвал Владивосток. Причина в том, что китайцы возвращаются на родину именно через этот город, поэтому даже сейчас там наблюдается некоторый рост заболеваемости.

Щелканов отметил, что после того как ВОЗ заявила о новом всплеске пандемии в Европе, где всего за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19, эта вспышка дойдёт и до России.

"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", - отметил он.

Щелканов добавил, что для предотвращения завоза вируса в Россию необходимо закрыть границы. Однако, отметил он, осуществить это сложно, потому что в Европе проживает достаточно много российских граждан.