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Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог сделал новый прогноз. Осталось две недели
26 июня 2020, 18:00 • 144 • В мире
Предсказавший пандемию коронавирусной инфекции за пять лет до неё вирусолог Михаил Щелканов сделал новый прогноз. Осталось всего две недели.
По словам эксперта, вслед за подъёмом заболеваемости в Европе новая вспышка вируса придёт в Россию, заявил Щелканов. В беседе с URA.RU он назвал города, которые вероятнее всего будут подвергнуты новой волне.
Он отметил, что новую вспышку стоит ожидать в европейской части России, в частности в крупных городах. Коронавирус ударит с новой силой по Москве, Нижнему Новгороду и Санкт-Петербургу. Также вирусолог назвал Владивосток. Причина в том, что китайцы возвращаются на родину именно через этот город, поэтому даже сейчас там наблюдается некоторый рост заболеваемости.
Щелканов отметил, что после того как ВОЗ заявила о новом всплеске пандемии в Европе, где всего за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19, эта вспышка дойдёт и до России.
"Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах", - отметил он.
Щелканов добавил, что для предотвращения завоза вируса в Россию необходимо закрыть границы. Однако, отметил он, осуществить это сложно, потому что в Европе проживает достаточно много российских граждан.
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