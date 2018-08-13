Предсказатель «провала» Трампа на выборах лишился должности в ФБР

Сотрудник Федерального бюро расследований США Питер Стржок, который входил в группу спецпрокурора Роберта Мюллера, был сначала отстранен от должности в ФБР, а после уволен с работы.

В США уволили из ФБР одного из агентов - Питера Стржока. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на адвоката Стржока Эйтена Гоэлмена, решение об увольнении было принято руководством ФБР 10 августа.

При этом ранее агент Федерального бюро расследований Стржок уже стал участником скандала, когда в американских СМИ появилась его переписка с юристом Лизой Пейдж.

В ходе переписки, датируемой 2016 годом, Стржок отмечал, что Трамп «не станет» президентом, и заявлял также о намерении «остановить это».

Сам агент ФБР проработал в бюро порядка 22 лет. Он также входил в состав команды Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы.