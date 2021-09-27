Предсказатель COVID выдал новое "пророчество": Политолог считал угрозу для миллиардов

Предсказатель COVID из Индии выдал новое "пророчество". Подросток предрёк миру новые инфекции и экономический кризис и заявил, что будущее за высокими технологиями. Политолог Валерий Коровин считал в этом высказывании угрозу для миллиардов людей.

Подросток-предсказатель из Индии, который якобы предрёк миру коронавирус за год до самой пандемии, выложил новый ролик на своём YouTube-канале.

В нём содержится новое "пророчество", на этот раз на конец 2021-го - начало 2022 года. По словам мальчика, этот период станет очень важным временем, которое во многом определит последующие 400 лет.

Так, он утверждает, что ближайшей весной по миру распространятся новые инфекции, устойчивые к нынешним вакцинам. Кроме того, человечество будто бы столкнётся с новым экономическим кризисом. Ещё подросток заявил, что будущее за облачными технологиями и поколением связи 5G, которые могут сослужить людям хорошую службу.

Предсказание в беседе с Царьградом прокомментировал политолог Валерий Коровин. Он обратил внимание, что всё, что перечислил мальчик, входит в повестку, озвученную президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом в рамках презентации проекта "Большой перезагрузки":

Цифровые технологии, тематика коронавируса, устойчивого экономического развития, которое вытекает из тезиса, что экономика якобы достигла предела роста и дальше развиваться не может, может только сокращаться потребление… Всё это идёт из теневой, то есть не доказанной с помощью открытых, прямых улик и в этой связи конспирологической модели "золотого миллиарда". То есть из идеи о постепенном сокращении численности населения до миллиарда, поскольку только такое число людей будто бы способен прокормить оставшийся в наличии объём природных ресурсов.

Собеседник "Первого русского" добавил, что на канале, где вышло видео подростка, уже около миллиона подписчиков. По его мнению, платформа, которая была выбрана для декларации данных идей, в этой ситуации выглядит символично: