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Предсказание Жириновского начинает сбываться: "Это будет год не мирный"

21 февраля 2022, 11:10  •  249 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в одном из своих прежних выступлений сказал, что 2022 год не будет мирным временем. И предсказание политика начинает сбываться.
Владимир Жириновский призывал коллег в Госдуме поддержать новые направления внешней политики России, так как, по его мнению, политическая ситуация в 2022 году обострится.
Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный!
- сказал лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский заметил, что это будет год, когда Россия станет великой страной. По его словам, "все должны заткнуться и уважать нашу страну", потому что в противном случае "будут истреблять русских сначала в Донбассе, а потом и в России".
Ранее в утреннем дайджесте Царьграда рассказывалось, как разворачиваются события в Донбассе и что на самом деле происходит в ЛНР и ДНР.

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