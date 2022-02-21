Предсказание Жириновского начинает сбываться: "Это будет год не мирный"

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в одном из своих прежних выступлений сказал, что 2022 год не будет мирным временем. И предсказание политика начинает сбываться.

Владимир Жириновский призывал коллег в Госдуме поддержать новые направления внешней политики России, так как, по его мнению, политическая ситуация в 2022 году обострится.

Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный!

- сказал лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский заметил, что это будет год, когда Россия станет великой страной. По его словам, "все должны заткнуться и уважать нашу страну", потому что в противном случае "будут истреблять русских сначала в Донбассе, а потом и в России".

Ранее в утреннем дайджесте Царьграда рассказывалось, как разворачиваются события в Донбассе и что на самом деле происходит в ЛНР и ДНР.