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Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США

04 июня 2020, 00:55  •  136 • Политика
17 мая 2017 года в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" лидер ЛДПР Владимир Жириновский с необыкновенной точностью описал ситуацию в США - ту, которая сложилась сейчас. Его предсказание сбылось на 100%.
Тогда Жириновский заявил, что, если внутреннее давление на Трампа не снизится, начнётся американский "майдан". Об этом лидер ЛДПР напомнил в своём Telegram-канале. Он опубликовал фрагмент своего монолога в эфире политического ток-шоу Соловьёва. Вторым пророческим тезисом было использование Дональдом Трампом вооружённых сил и вероятность перехода к диктатуре.
Ситуация в США будет доведена до критической точки, говорил Жириновский ещё в 2017 году. Когда Дональд Трамп почувствует какие-то нападки и угрозу нахождения его у власти, он начнёт действовать. Может в нарушение конституции распустить парламент, поменять губернаторов и руководство спецслужб.
"Он может ввести чрезвычайное положение, диктатуру, разделаться со всеми врагами, пока полнота власти в его руках. И вот когда он проведёт такую "мини-сталинскую чистку ленинского наследия", оставив свою команду и дав ей рычаги власти, вот тогда он объявит свой курс", - считает Владимир Жириновский.
По мнению лидера ЛДПР, Трамп в критической ситуации может обратиться к американскому народу. Раз люди за него проголосовали, прислушайтесь к его решениям. Но эти решения мешают принять действующему президенту такие-то силы - стоит Трампу эти силы назвать, и народ восстанет против них.
"И он устроит "майдан", - заявил три года назад Жириновский.

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