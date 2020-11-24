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Предсказание Нострадамуса используют в войне: "Русский учёный создаст биологическое оружие"
24 ноября 2020, 05:30 • 53 • В мире
Болгарское издание "Труд" решило использовать предсказание Нострадамуса в информационной войне, напомнив, что пророк предсказывал зомби-апокалипсис из-за некого русского учёного, который создаст биологическое оружие.
В статье в болгарском издании "Труд" отмечается, что после пандемии коронавируса человечество сложно чем-то удивить, однако пророк Нострадамус якобы знал всё наперёд. Так, автор материала напоминает о предсказании зомби-апокалипсиса, который должен настать из-за некого русского учёного.
"Русский учёный создаст биологическое оружие-вирус, который сможет превращать людей в зомби. Конец человечества может быть ближе, чем мы думаем", - пишет газета, судя по всему, намекая на COVID-19.
Кроме того, автор материала приводит другие пророчества - к примеру, голод, который охватит всю планету, захват мусульманами Европы, солнечные бури, которые нанесут Земле большой ущерб.
Кроме того, Нострадамус предсказывал, что астероид столкнётся с нашей планетой или приблизится к ней. И, напоминает газета, недавно НАСА объявило, что существует абсолютно реальная опасность того, что астероид 2009 KF1 столкнётся с Землёй 6 мая 2021 года.
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