Предсказание Нострадамуса используют в войне: "Русский учёный создаст биологическое оружие"

В статье в болгарском издании "Труд" отмечается, что после пандемии коронавируса человечество сложно чем-то удивить, однако пророк Нострадамус якобы знал всё наперёд. Так, автор материала напоминает о предсказании зомби-апокалипсиса, который должен настать из-за некого русского учёного.

"Русский учёный создаст биологическое оружие-вирус, который сможет превращать людей в зомби. Конец человечества может быть ближе, чем мы думаем", - пишет газета, судя по всему, намекая на COVID-19.

Кроме того, автор материала приводит другие пророчества - к примеру, голод, который охватит всю планету, захват мусульманами Европы, солнечные бури, которые нанесут Земле большой ущерб.

Кроме того, Нострадамус предсказывал, что астероид столкнётся с нашей планетой или приблизится к ней. И, напоминает газета, недавно НАСА объявило, что существует абсолютно реальная опасность того, что астероид 2009 KF1 столкнётся с Землёй 6 мая 2021 года.