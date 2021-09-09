Предсказание Лукашенко сбылось: Встреча с Путиным завершилась спустя 3 часа

Путин и Лукашенко завершили переговоры в Кремле. Встреча продлилась 3 часа 11 минут, как и предсказывал белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Кремле. Встреча двух лидеров продлилась 3 часа 11 минут, что меньше обычного.

Перед началом переговоров Путин и Лукашенко отметили, что будут обсуждать интеграционные программы Союзного государства. Белорусский лидер предположил, что будет достигнут прорыв.

Также он отметил, что встреча не должна занять столь же много времени, как предыдущие, так как большая часть работы уже выполнена. Как оказалось, его предсказание было верным.