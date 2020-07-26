Предсказан неожиданный итог выборов президента в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Александр Лукашенко, по мнению журналиста, не сможет одержать победу

Совсем скоро, 9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента, победу в которых предрекают кандидату от оппозиции Светлане Тихановской. О том, что действующий президент Республики проиграет, а через месяц у белорусов появится новый лидер, заявил украинский журналист Иван Яковина.

Эксперт считает, что Тихановская говорит такие вещи, которые жители Белоруссии давно мечтали услышать. А вот Александр Лукашенко, по его мнению, потерял былую популярность среди народа.

Яковина при этом считает, что нынешний лидер белорусов попытается сфальсифицировать результаты голосования. Хоть журналист и не привел доказательств в эфире радио НВ своей теории, он отметил, что оппозиция к этому готова. По его словам, которые приводит портал Repleua.net, на входах участков будут дежурить люди, которые будут проводить опросы. Если проголосовавший сообщит, что поддержал Тихановскую, то ему будут давать браслет. Количество таких аксессуаров позволит узнать, сколько людей отдали свой голос не за президента Белоруссии.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Тихановская раскрыла правду о рейтинге Лукашенко. Она поведала, что большинство людей не поддерживают нынешнюю власть. Эксперты же считают, что Лукашенко пугает народ советскими страшилками, чтобы поднять свой рейтинг. При этом Батька, по мнению специалистов, не готов к реформам и может прибегнуть к силовому закреплению действующей власти.