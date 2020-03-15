Предсказали "катастрофу": Киев получил прогноз на случай выхода из Минских соглашений

Заключение Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что страна не сможет выйти из Минских соглашений в одностороннем порядке. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина". Ермак напомнил, что любое упоминание об изменении Минских соглашений встречало негатив со стороны других участников переговоров. Выход из соглашений может привести к "катастрофическому результату", убеждён Ермак.

Несмотря на это, Ермак настаивает на пересмотре договорённостей. Глава Офиса президента считает, что Украина никогда не пойдёт на условия передачи контроля над границей в Донбассе через два месяца после местных выборов.

Под контролем силовиков

Напомним, в начале марта Верховная рада отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука - пост премьера займёт его бывший заместитель Денис Шмыгаль. Однако политологи считают, что такие перестановки едва ли помогут Зеленскому, пока тот находится под контролем силовиков.

В своём телеграм-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов отметил, что Зеленскому мало поменять только правительство: прежде всего требуется сменить силовой блок, что практически невозможно. А между тем именно силовики не дают главе Украины нормально реализовывать условия Минских соглашений, уверен эксперт.

Баширов считает, что Зеленский вряд ли сможет избавиться от давления: "Поменять гражданское правительство было непросто, а уж поменять силовой блок просто сродни подвигу".

Между тем реализация Минских соглашений остаётся единственной мирной возможностью прекратить противостояние на юго-востоке Украины. Киев начал военную агрессию в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР решили отделиться - людям не захотелось подчиняться хунте, пришедшей к власти в результате госпереворота. Попыткой перевести конфликт в дипломатическое русло и стал "Минск-2". Однако на протяжении долгих лет Киев отказывается от исполнения соглашений, продолжая агрессию на юго-востоке Украины.

Инцидент с Сивохо

На днях на Украине произошла ещё одна показательная история с публичным унижением советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо. Ещё 12 марта он намеревался устроить презентацию программы "Национальная платформа примирения и единства", для которой определили целью налаживание диалога между Украиной и ЛДНР. Хотя публично утверждалось про формирование связей между регионами, все прекрасно понимали, что речь идёт в первую очередь о Донбассе. Для того Зеленский и назначил на этот пост некогда популярного по обе стороны линии разделения экс-кавээнщика, родившегося и выросшего в Донбассе.

Сивохо сразу вызвал приступы лютой ненависти у радикальных националистов, "вытиранов АТО" и прочей "достойной" публики, поднятой наверх во время Майдана 2014 года и после его победы.

Он старался не раздражать их, говорил, что Донбасс - это часть Украины, что он сам лично очень уважает атошников и т. д. Но вот этого явно было недостаточно, потому что параллельно он призывал Киев возобновить выплаты пенсий старикам Донбасса, начать строить нормальные отношения с живущими там людьми и даже - о ужас! - назвал войну в Донбассе не "агрессией России", как должен заученно отвечать всякий свидомый украинец, а "внутренним гражданским конфликтом Украины". Этого ему уже простить не могли. В результате произошла потасовка. Сивохо в результате потребовалась медицинская помощь, потому что он подвернул ногу.