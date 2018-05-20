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Председательство Польши в СБ ООН начинается с нападок на право вето

20 мая 2018, 19:24  •  126 • Украина
Попытки расшатать международное равновесие не пройдут
Польша заняла пост председателя Совета Безопасности ООН впервые после 25-летнего перерыва. Самым громким заявлением польского президента Анджея Дуды по этому поводу стало предложение ввести ограничения права вето для членов Совбеза.


«Мы хотим ограничить право вето, т. к. это право чаще всего используется при блокировании [резолюций]. Достаточно упомянуть, что по ситуации в Сирии право вето применялось 12 раз. Даже когда шла речь об использовании химического оружия, из-за права вето нельзя было принять никакой резолюции. Это показатель того, насколько это вредно», – заявил Дуда.

Демарш Варшавы направлен против России, блокирующей инициативы США в ООН по сирийскому вопросу. В частности, по ситуации с применением химоружия в Думе в американской резолюции полномочиями определения виновных была наделена созданная западными державами комиссия по расследованию; в российском варианте эти полномочия возлагались на членов Совета Безопасности. В итоге благодаря российскому вето Западу не удалось направить расследование по выгодному для себя сценарию. «Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, уточнив, что таким образом срывались силовые варианты развития событий, к которым стремилась западная коалиция.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал право вето важным элементом выработки адекватных решений и отстаивания интересов меньшинства. Это один из наиболее фундаментальных принципов, способствующих подержанию международного равновесия.

Механизм ветирования мешает установлению дипломатической гегемонии Запада в СБ ООН и неоднократно подвергался нападкам западных стран (Швеция, Германия, Лихтенштейн), а также их клиентов (Литва, Украина). Теперь проводником этой идеи стала Польша.

Соб. корр. ФСК
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