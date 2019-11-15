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Председателем заксобрания Кировской области избран глава бюджетного комитета

15 ноября 2019, 15:24  •  39 • Политика

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг избрали председателем главу бюджетного комитета Владимира Бакина, передает корреспондент ТАСС.

25 октября депутаты поддержали решение спикера заксобрания Владимира Быкова, который пришел на эту должность в 2016 году после девяти лет работы на посту главы Кирова, о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу. И.о. спикера заксобрания назначили зампредседателя парламента Германа Гончарова. На пленарном заседании 15 ноября депутаты предложили три кандидатуры на пост председателя - члена регионального политсовета реготделения "Единой России", председателя бюджетного комитета заксобрания Владимира Бакина, главврача Кировской городской больницы №2, депутата Ирину Морозову и зампредседателя заксобрания Владимира Костина, однако Костин взял самоотвод. За назначение Бакина проголосовали 29 депутатов, еще 4 депутата поддержали кандидатуру Ирины Морозовой.

"Законодательное собрание Кировской области постановляет: избрать председателем законодательного собрания области шестого созыва Бакина Владимира Гавриловича. Уважаемый Владимир Гаврилович, примите наши поздравления, желаем успешной и плодотворной работы", - сообщил и.о. председателя заксобрания Герман Гончаров по итогам голосования.

"Каких-то программных заявлений делать я сегодня не собираюсь, да и нет в этом необходимости. Просто будем продолжать работу", - сказал Бакин.

С 2013 года Бакин являлся председателем бюджетного комитета заксобрания.

В начале сентября депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном законодательном собрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы, когда участок в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей. Быков в период осуществления сделки с землей был главой города.

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