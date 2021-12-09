Председателем Мосгоризбиркома избрали Ольгу Кириллову

Председателем Московской городской избирательной комиссии (МГИК) избрана Ольга Кириллова. Соответствующее решение было принято в четверг, 9 декабря, по результатам тайного голосования в ходе первого заседания нового состава МГИК.

Для проведения тайного голосования была избрана счетная комиссия из числа членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. В голосовании приняли участие 14 членов МГИК. Кандидатура Кирилловой была поддержана единогласно.

Кириллова родилась в 1963 году. Имеет высшее образование, являлась начальником УФМС России по Москве с 2012 года. Указом президента России в июне 2017 года ей присвоено звание генерал-майора полиции. В январе 2019 года Кириллова ушла в отставку. Она председатель комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Срок полномочий председателя Мосгоризбиркома составляет пять лет.

Ранее, 3 декабря, Центризбирком России рекомендовал избрать Ольгу Кириллову новым председателем Московской городской избирательной комиссии, передает RT.

9 ноября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов принял решение уйти с занимаемой должности. Сообщалось, что он останется членом Московской избирательной комиссии, пишет «Москва 24».

Ермолов был избран главой Мосгоризбиркома 19 марта 2020 года. С конца 2016 года он занимал должность заместителя председателя комиссии. В Мосгоризбиркоме он работает с 2012-го.