Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев уверен – введение «уголовного проступка» обеспечит гуманизацию уголовного законодательства

Российскую систему правосудия ждут серьёзные перемены. Пленум Верховного суда РФ поддержал инициативу председателя высшей судебной инстанции страны Вячеслава Лебедева о внесении изменений в Уголовный кодекс. Законопроект уже направлен в Государственную думу. Если он будет поддержан, в отечественном праве появится понятие «уголовный проступок». Таким образом удастся решить сразу две значимые проблемы: сделать правосудие более гуманным и справедливым, а также сократить количество граждан с судимостью, тем самым предотвращая криминализацию общества.

С предложением о внесении в УК РФ понятия «уголовного проступка» Вячеслав Лебедев впервые выступил ещё несколько лет назад. Осенью 2017 года Пленум Верховного совета представил соответствующий законопроект, после чего он был передан на рассмотрение в Госдуму. Однако документ не прошёл ни одного чтения, и работа по нему застопорилась ещё на стадии обсуждения в комитете по госстроительству и законодательству. Причиной называли критическую позицию, которую заняло правительство. Эксперты тогда назвали это большой ошибкой – фактически был поставлен крест на инициативе, которая могла бы помочь тысячам людей, совершивших преступления небольшой тяжести. Остаётся надеяться, что в этот раз законодатели и чиновники проявят большую мудрость. Тем временем профессионалы уже высказались за: в Министерстве юстиции и Генеральной прокуратуре заявили о поддержке идеи Вячеслава Лебедева.

«Не соответствует принципам справедливости и гуманизма»

Суть предлагаемых изменений председатель Верховного суда РФ раскрыл в собственноручно написанной им статье – 13 октября она вышла в «Российской газете».

«В настоящее время в УК РФ предусмотрено 84 состава преступлений небольшой тяжести, не наказуемых лишением свободы, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс. лиц, из них 16,6 тыс. лиц, или 67%, совершили преступление впервые, – приводит статистику Вячеслав Лебедев. – В связи с судимостью за эти преступления на осуждённых возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых услуг. В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершённые впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма».

Действительно, наличие судимости кардинальным образом меняет жизнь человека. Даже оставаясь на свободе, он лишается целого ряда прав – от свободы перемещения по стране и выезда за её пределы до потери возможности обучения в целом ряде учебных заведений. Не говоря уже о том, что многие работодатели с предубеждением смотрят на сотрудников с судимостью. Таким образом уголовный приговор становится своеобразной стигмой. Можно понять, когда подобные ограничения следуют в качестве адекватной меры за совершённое преступление (так, осуждённые за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних не могут работать в школах). Однако справедливы ли такие меры, если речь идёт, к примеру, о клевете? Потому и предлагается расширить спектр видов наказания, введя новое понятие «уголовный проступок» – нечто среднее между административным правонарушением и преступлением. «Уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке», – разъясняет суть инициативы Вячеслав Лебедев.

Что же предлагается считать уголовным проступком? В частности, этот институт предлагается распространить на 7 составов преступлений небольшой тяжести против собственности (глава 21 УК РФ), наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия. В том числе на кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Логично предположить, что немало россиян выступит против – справедливо ли оставлять на свободе воров и аферистов? Однако суть вопроса, поясняют практикующие юристы, как раз в том, что ч.1 ст. 158 не имеет никакого отношения к профессиональным жуликам. Как правило, по ней проходят люди, укравшие, к примеру, из магазина две бутылки самого простого коньяка и закуску. Потому и большинство видов наказания по указанной части данной статьи не предусматривает лишение свободы. Тем не менее судимость появляется со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Аналогично и в случае с ч. 1 ст. 159 УК РФ. Только в 2019 году за эти преступления были осуждены 44,7 тыс. человек. При этом 20,2 тыс. из них ранее не привлекались к уголовной ответственности, а 37% осуждённых были моложе 30 лет. Помогло ли как-то обществу наличие у них судимости? Скорее наоборот. «Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду», – резонно резюмирует Вячеслав Лебедев.

Также к категории уголовных проступков предлагается отнести преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершённые впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп. Это 29 составов преступлений, в числе которых незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а также уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённые без квалифицирующих признаков. Всего же институт уголовного проступка предполагается распространить на 112 составов преступлений. Цифра, как нетрудно заметить, немалая. Для понимания масштаба инициативы можно привести ещё одну цифру. В 2019 году за преступления такого рода были осуждены более 68 тыс. (!) человек.

Без мести и кары

Прозвучавшие предложения являются частью общей правовой политики, которую Верховный суд планомерно проводит далеко не первый год. Вячеслав Лебедев не раз публично выступал за гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. «У государства не может быть цели кары или мести за то, что человек совершил, каждое преступное деяние нужно наказывать, но наказание должно быть соразмерным тому нарушению, которое совершил человек, и с учётом всех обстоятельств совершённого. При этом обязательно надо учитывать личность правонарушителя, поскольку люди – это главная ценность государства, к которой не нужно относиться декларативно», – отмечал председатель высшей судебной инстанции.

(фото: LORI)

Свою позицию Лебедев выразил в конкретных решениях, принятых государством по его инициативе. Так, за последние 20 лет Пленум Верховного суда РФ 27 раз обращался к вопросам назначения наказаний и избрания мер пресечения несовершеннолетним. По итогу этой работы число несовершеннолетних осуждённых снизилось с 96,8 тыс. человек в 2003 году до 16,9 тыс. – в 2019 году, то есть в 5 раз. При этом по состоянию на 1 сентября текущего года реальное наказание в местах лишения свободы отбывали всего 952 несовершеннолетних. Очевидно, что те, кто благодаря изменениям в законодательстве смог избежать колонии, одновременно избежали и опасности хлебнуть уголовных нравов; таким образом, в обществе не появились десятки тысяч молодых и дерзких преступников.

Не меньше внимания уделялось вопросам назначения наказаний и избрания мер пресечения взрослым обвиняемым и осуждённым – к этим проблемам Пленум Верховного суда РФ за два десятилетия обращался более 50 раз. Вряд ли стоит объяснять, как действует на человека тюрьма – далеко не все из отбывших наказание могут вернуться к нормальной жизни. Выходом из этой ситуации, как указывал Вячеслав Лебедев, должно стать назначение наказаний, альтернативных лишению свободы. В 2010 году в УК РФ появилась мера в виде ограничения свободы. С того времени и по 1 октября 2020 года она была назначена более чем 218 тыс. осуждённых в качестве основного наказания и свыше 68 тыс. осуждённых в качестве дополнительного наказания. Нося электронный браслет и не имея возможности отлучиться в определённое время и за пределы определённой территории, люди тем не менее оставались в кругу семьи и не теряли работу.

С марта 2011 года из 68 составов преступлений были исключены нижние пределы санкции в виде лишения свободы, а в декабре того же года суды получили возможность назначать наказание в виде исправительных работ не только безработным, но и имеющим основное место работы. С 1 января 2017 года в качестве альтернативы лишению свободы применяются принудительные работы – к настоящему моменту они назначены уже более 3 тыс. осуждённых. Также предоставлена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы осуждённым, которым оно назначено впервые за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков, страдающим наркоманией и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения. Причём по истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие граждане могут быть вообще освобождены от наказания, что позволяет желающим избавиться от порочного недуга вновь стать полноправными членами общества.

Впрочем, цифры говорят сами за себя. В результате совершенствования законодательства и правоприменительной практики количество заключённых в России сократилось более чем в 2 раза – с 1 млн 60 тыс. человек по состоянию на 1 января 1999 года до 493,3 тыс. – по состоянию на 1 сентября 2020 года. Также намного реже стало применяться заключение обвиняемых под стражу – с 366 тыс. случаев в 2001 году до 94,6 тыс. – в 2019 году. Причём 73% из помещённых под стражу обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 58% имели судимости.

Право на справедливость

Право – не закостенелая догма, а живая система, которая может и должна меняться, не раз подчёркивал Вячеслав Лебедев. Одним из последних примеров гуманизации правоприменения стала декриминализация домашнего насилия. В своё время эта инициатива вызвала немало критики со стороны ортодоксов и консерваторов. Однако председатель Верховного суда напоминал: неправильно то, что половина людей у нас привлекается к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. Решать проблему домашнего насилия нужно профилактикой, а не уголовными сроками. И что же? С 2006 по 2019 год количество осуждённых за нанесение побоев сократилось с 19,8 тыс. человек до 2 тысяч. Зато к административной ответственности за нанесение побоев, совершённое впервые, только в 2019 году были привлечены 118,1 тыс. граждан. При этом за повторное правонарушение следует уголовная ответственность.

Тем не менее оказалось, что работать ещё есть над чем. Закон относит уголовные дела о побоях и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков к категории дел частного обвинения, где собирать доказательства должен заявитель. Однако большинство граждан не разбирается в тонкостях юриспруденции, а потому для них это сложно, чем и пользуются домашние тираны. В этой связи в Верховном суде предложили обсудить вопрос об упразднении процедуры частного обвинения и отнесении уголовных дел о нанесении побоев, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание. Это позволит освободить потерпевших от бремени сбора доказательств.

«Гуманизм как основа государственной политики и правовой системы России получил закрепление в статье 2 Конституции РФ, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью в государстве, – констатирует Вяче­слав Лебедев, – а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства».

Тем временем

«Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну», – заявил Вячеслав Лебедев, подчёркивая особую гуманистическую направленность такой формы судопроизводства.

В 2019 году присяжные рассмотрели уголовные дела в отношении 1031 лица (в 2 раза больше, чем в 2018 году). В итоге были осуждены 783 человека, 242 оправданы, в отношении подсудимых дела прекращены. Всё это показывает, что суды присяжных относятся крайне внимательно к вопросам доказывания вины подсудимых обвинением. Да, в отношении половины осуждённых оправдательные приговоры были изменены или отменены, однако в 98% случаев поводом для этого стали существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и неправильное применение уголовного закона (28%). Несправедливость вердиктов присяжных стала причиной для отмены всего 2% решений, причём пересмотрены были только обвинительные приговоры. Всё это говорит о том, что у судов присяжных большой потенциал. Расширение сферы применения их деятельности позволит ежегодно более 40 тыс. обвиняемых воспользоваться правом на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей, а значит – на вынесение справедливого приговора.

Конкретно

(фото: РИА Новости)

– Согласно законопроекту гражданин признаётся совершившим уголовный проступок при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка.

– Предусматривается обязанность возместить причинённый ущерб. В противном случае совершивший уголовный проступок привлекается уже к уголовной ответственности в общем порядке.

– За совершение уголовного проступка может быть назначен судебный штраф, а также общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы, сходные по содержанию с уголовными наказаниями, в виде обязательных и исправительных работ. При этом размеры судебных штрафов, сроки общественных и ограниченно оплачиваемых работ, а также размеры удержаний из заработной платы сокращены вдвое по сравнению с соответствующими уголовными наказаниями.

– Несовершеннолетние, совершившие уголовный проступок, освобождаются от уголовной ответственности с применением одной из мер воспитательного воздействия (предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанности загладить причинённый вред или же ограничение досуга и установление особых требований к поведению).

– Важно! К уголовному проступку не будут относиться составы преступлений, по которым предусмотрена административная преюдиция, а также преступления с высокой общественной опасностью. В частности, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, злоупотребления в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, преступления против военной службы и другие.

Как сокращается тюремное население (источник: Верховный суд РФ)