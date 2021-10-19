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Председатель сената Чехии заявил, что президент Земан не в силах руководить страной

19 октября 2021, 04:45  •  55 • Политика
Президент Чешской республики Милош Земан не в состоянии выполнять свои обязанности, поскольку шансов на его скорейшее выздоровление практически нет. Об этом председатель сената страны Милош Выстрчил заявил со ссылкой на врача президента.
Глава верхней палаты чешского парламента рассказал, что здоровье 77--летнего президента Земана не позволяет ему и далее исполнять собственные обязанности. Об этом сообщает чешская радиостанция Radio Prague International. Как заявил Выстрчил, сенаторы и лидеры парламентских партий встретятся 19 октября, чтобы обсудить возможность применения статьи 66 национальной Конституции. Согласно этой статье полномочия президента могут быть временно переданы другим политикам.
Пока глава государства не в силах исполнять президентские обязанности, его полномочия распределяются между премьер-министром и председателями двух палат чешского парламента. При этом Земан всё равно останется лидером страны и сможет приступить к своим обязанностям, как только позволит его здоровье.
Сейчас Земан остаётся в реанимации пражского военного госпиталя. Чем именно болеет президент Чехии, официально пока не сообщается.

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