Председатель Рады уточнил дату вступления в силу военного положения

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в ряде регионов Украины будет введено после того, как соответствующий закон будет подписан им самим и украинским президентом Петром Порошенко, а также опубликован в «Правительственном курьере».

Об этом сообщает УНИАН.

«Пока этот документ не подписан мной как председателем Верховной рады, президентом Украины и не опубликован в «Правительственном курьере» — он не действителен. И хотя в самом указе указывается 14:00 26-го числа, реально он войдёт в действие и станет законом, когда будет публично опубликован», — уточнил он.

Парубий отметил, что пока не имел возможности подписать закон, так как находится с визитом в Брюсселе. По его словам, он намерен подписать документ 28 ноября и полагает, что Порошенко поступит аналогично.

«Я думаю, что это, скорее всего, будет завтра в течение дня. Я думаю, что президент очень оперативно после моей подписи тоже подпишет. И когда он будет опубликован в «Правительственном курьере», с той секунды закон и указ президента вступает в действие», — добавил он.

Ранее администрация Порошенко обнародовала обновлённый указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении.

27 ноября НСН сообщала, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что целью провокации в Азовском море и военного положения на Украине является отмена украинских президентских выборов в марте 2019 года.