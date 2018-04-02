Председатель Рады подписал постановление о непризнании выборов президента России в Крыму

Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о непризнании выборов президента России в Крыму, которые прошли 18 марта.

Отмечается, что также был подписан документ «об ответственности России за вооружённую агрессию против Украины».

«Подписал постановление №5463 парламента о комплексе мер практической реализации ответственности России за вооружённую агрессию против Украины и постановление №8168-1 о заявлении Верховной рады о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации, проведённых в Крыму», — написал Парубий в Twitter.

22 марта Верховная рада Украины заявила, что считает нелегитимными выборы президента России в Крыму и Севастополе.

Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов отметил, что позиция Рады по непризнанию итогов выборов президента России в Крыму показывает оторванность украинских властей от реальности.