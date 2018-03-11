Председатель "Яблока" нарушила закон, но отделалась в московской полиции простым объяснением

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Партийные функционеры пытались использовать День матери для политической агитации.

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова отпущена из московской полиции без составления протокола.

Об этом заявили в самой партии. По словам ее пресс-секретаря Татьяны Бибиной, со Слабуновой было взято объяснение, после чего она отпущена, передает РИА Новости. Глава "Яблока" была доставлена в ОВД Останкинского района за нарушение закона о митингах. Она протестовала против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ.

В свою очередь, по версии ГУВД, Слабунова и "еще двое мужчин" пытались использовать площадку для праздничного мероприятия, посвященного Дню матери, для политической агитации. Из-за чего, собственно, и были задержаны.