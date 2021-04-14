Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / Политика

Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"

14 апреля 2021, 20:20  •  279 • Политика
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде запросила разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр по телефону при обсуждении ситуации на востоке Украины ответил жёстко: от Киева ждут только выполнения Минских соглашений.
Беседа состоялась 14 апреля. На сайте МИД России сказано, что главной темой разговора была ситуация на юго-востоке Украины. Сергей Лавров выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, которая произошла из-за переброски вооружения и военных на линию соприкосновения. Кроме того, в регионе Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят регулярные обстрелы. Их целями являются пригороды Луганска и Донецка.
"Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров подчеркнул, что Киев, Луганск и Донецк должны неукоснительно выполнить меры по усилению режима прекращения огня, о которых они договорились летом прошлого года.
Ранее Украина и ряд стран Запада заявили, что обеспокоены перемещением армии России к границам с Украиной. Вашингтон сделал громкое заявление о якобы имеющейся "агрессии" со стороны русских. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия передислоцирует свои войска по своей территории и на своё усмотрение, что не должно заботить другие государства, так как перемещение русских военных не несёт угрозы. Москва многократно заявляла: ситуация на востоке Украины - внутренний кризис Незалежной, происходящий без участия солдат из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



279
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 11:10
Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.