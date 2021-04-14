Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде запросила разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр по телефону при обсуждении ситуации на востоке Украины ответил жёстко: от Киева ждут только выполнения Минских соглашений.

Беседа состоялась 14 апреля. На сайте МИД России сказано, что главной темой разговора была ситуация на юго-востоке Украины. Сергей Лавров выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, которая произошла из-за переброски вооружения и военных на линию соприкосновения. Кроме того, в регионе Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят регулярные обстрелы. Их целями являются пригороды Луганска и Донецка.

"Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении.

Сергей Лавров подчеркнул, что Киев, Луганск и Донецк должны неукоснительно выполнить меры по усилению режима прекращения огня, о которых они договорились летом прошлого года.

Ранее Украина и ряд стран Запада заявили, что обеспокоены перемещением армии России к границам с Украиной. Вашингтон сделал громкое заявление о якобы имеющейся "агрессии" со стороны русских. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия передислоцирует свои войска по своей территории и на своё усмотрение, что не должно заботить другие государства, так как перемещение русских военных не несёт угрозы. Москва многократно заявляла: ситуация на востоке Украины - внутренний кризис Незалежной, происходящий без участия солдат из России.