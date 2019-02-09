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Председатель ОБСЕ призвал Киев пустить на выборы наблюдателей от России

09 февраля 2019, 01:39  •  69 • Политика
Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал Украину допустить на президентские выборы российских наблюдателей.
Украинская сторона должна обеспечить присутствие на президентских выборах наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая и Россию. С таким призывом выступил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Напомним, ранее Верховная рада полностью проигнорировала призывы международных организаций и других стран и приняла закон, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на выборах президента Украины. Подобные действия являются грубым нарушением взятых Киевом на себя обязательств в рамках ОБСЕ.
Непосредственно постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ не видит никаких оснований для дискриминации российских наблюдателей.

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