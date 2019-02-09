Председатель ОБСЕ призвал Киев пустить на выборы наблюдателей от России

Украинская сторона должна обеспечить присутствие на президентских выборах наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая и Россию. С таким призывом выступил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Напомним, ранее Верховная рада полностью проигнорировала призывы международных организаций и других стран и приняла закон, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на выборах президента Украины. Подобные действия являются грубым нарушением взятых Киевом на себя обязательств в рамках ОБСЕ.

Непосредственно постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ не видит никаких оснований для дискриминации российских наблюдателей.