Председатель ОБСЕ приедет на Украину в середине января

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.

«Господин министр Мирослав Лайчак 15—16 января нанесёт визит на Украину в качестве действующего председателя ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что Лайчак планирует ознакомиться с ситуацией на востоке Украины, а также максимально содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Лайчак намерен посетить Донбасс.