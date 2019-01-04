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Председатель ОБСЕ приедет на Украину в середине января

04 января 2019, 19:39  •  20 • Украина
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.
 
© OSCE
 

«Господин министр Мирослав Лайчак 15—16 января нанесёт визит на Украину в качестве действующего председателя ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что Лайчак планирует ознакомиться с ситуацией на востоке Украины, а также максимально содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Лайчак намерен посетить Донбасс.

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