Председатель ОБСЕ недоволен героизацией Бандеры на Украине

Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак недоволен попытками героизации Степана Бандеры на Украине.

Власти Словакии обеспокоены укреплением национализма на Украине. Об этом заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который провел переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Недовольство дипломата также вызвали настойчивые попытки властей Украины героизировать Степана Бандеру. В связи с этим Климкин и Лайчак договорились о том, что данной проблеме уделят внимание словацкие и украинские историки.

"Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность… в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры", - приводит заявление МИД Словакии РИА Новости.

Напомним, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак потребовал от Киева обеспечить присутствие на президентских выборах наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая и Россию.