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Председатель НАК: Новый закон позволит изымать деньги коррупционеров в пользу государства

14 июня 2019, 16:54  •  96 • В России

Борьба со взяточниками выходит на новый уровень. Помните, как говорил Остап Бендер: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Теперь заберут и ключ, и квартиру, и деньги — даже с банковских счетов. Если они нажиты незаконно и незадекларированы госслужащим. Такой законопроект готовят в Минюсте. Если чиновник не сможет доказать, что он заработал миллионы честным трудом, деньги отправят в счет государства.

По нынешним законам, у госслужащих отбирают в пользу бюджета незадекларированные недвижимость, машины и ценные бумаги. Список хотят расширить и включить в него незаконные доходы. Идею уже поддержало руководство Госдумы — депутаты подключатся к разработке документа.

- В законе оказалась лазейка, - объяснил «КП» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Вот возникла история с полковником Захарченко. Нашли 9 миллиардов. Деньги есть, но юридически направить их в бюджет было нельзя. Машины, квартиры можно, а деньги — нет. И раньше , фактически, деньги оставались у коррупционеров. Теперь эту юридическую коллизию устранят. Думаю, что когда закон примут, эти 9 миллиардов уйдут в казну. Пока они проходят, как вещьдоки.

Документ готовится в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы. Его действие распространяется на всех чиновников, которые обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах.

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