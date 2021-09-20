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Председатель Мосгордумы рассказал об уникальности выборов в 2021 году

20 сентября 2021, 06:15  •  53 • Политика
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поделился с РЕН ТВ мнением о том, чем уникальны выборы в Госдуму в 2021 году.
По его словам, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) тестировалась семь раз, и каждый раз результаты показывали устойчивое развитие.
Шапошников подчеркнул, что в Москве система работала в штатном режиме и при этом в полную нагрузку.
Он напомнил, что в столице текущие выборы проходили сразу на трех уровнях: муниципальном (в Щукино), федеральном (в Госдуму), а также довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам.
И при этом, по словам Шапошникова, никаких сбоев не было, несмотря на большое количество DDoS-атак.
«В очередной раз московская система дистанционного электронного голосования показала свою эффективность и свою хорошую работу», — приводит телеканал слова председателя Мосгордумы в понедельник, 20 сентября.
Ранее в этот день глава ЦИК Элла Памфилова назвала «уткой» утверждения о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве. По ее словам, результаты будут представлены в ближайшие часы. Кроме того, она пообещала, что ведомство выяснит причины задержки публикации.
По словам исполнительного директора Независимого общественного мониторинга (НОМ), члена Общественной палаты России Алены Булгаковой, во время проведения голосования на выборах в Госдуму были зафиксированы DDoS-атаки из Германии, США и Украины.
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
После обработки более 45% протоколов партия «Единая Россия» лидирует с 45,71% голосов. На втором месте — КПРФ с 21,58%, затем идут ЛДПР (8,16%), а также партии «Справедливая Россия — за правду» (7,61%) и «Новые люди» (6,07%).
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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