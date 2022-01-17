Председатель КНР дал странам урок истории: "Это не решит проблему"

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к странам мира и призвал воздержаться от конфронтации.

Председатель КНР дал странам своеобразный урок истории. Он напомнил, что конфронтация никогда не может решить проблему.

Она приводит к катастрофическим последствиям,

- заявил Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Односторонний подход к проблеме не в силах защитить ни одну страну. Нужно стремиться к мирному сосуществованию, а не придерживаться менталитета "холодной войны", подытожил председатель КНР.