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Председатель Европарламента утвердил решение о предоставлении €1 млрд Украине

05 июля 2018, 00:54  •  37 • Украина
Председатель Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд.
 
© Global Look Press
 

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.

«Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд было подписано сегодня председателем Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина — ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!» — указал дипломат.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 июля 2018 г.

13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Позднее Совет ЕС утвердил данное решение.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.

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