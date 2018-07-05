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Председатель Европарламента утвердил решение о предоставлении €1 млрд Украине
05 июля 2018, 00:54 • 37 • Украина
Председатель Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд.
© Global Look Press
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.
«Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд было подписано сегодня председателем Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина — ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!» — указал дипломат.
13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Позднее Совет ЕС утвердил данное решение.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.
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