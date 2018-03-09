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«Предрекают уже тысячу лет»: в Москве отреагировали на заявления Порошенко о «разрушении» России
09 марта 2018, 01:39 • 308 • В России
Пётр Порошенко предсказал России разрушение из-за газового спора с Украиной и разногласий по крымскому вопросу. По его словам, эта участь постигнет страну, если она не будет «уважать закон и следовать решениям суда». В Москве такие заявления назвали «началом истерики» украинского президента и отметили, что никакое давление извне не сможет нанести ущерб российской государственности. В Совете Федерации подчеркнули, что даже неблагоприятные для «Газпрома» вердикты Стокгольмского арбитража не заставят компанию вновь сотрудничать с «Нафтогазом», а без газа трубопровод Украины придёт в негодность.
© РИА Новости; Ole Jensen - Corbis/Corbis via Getty Images
Пётр Порошенко заявил, что Россия будет наказана судом за неисполнение предписаний Стокгольмского арбитража по газовому спору. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента The Financial Times о решении арбитров.
При этом в начале своего комментария украинский президент не преминул напомнить, что Украина инициировала несколько судебных процессов в отношении Москвы, в частности по вопросу Крыма. На этом фоне политик отметил, что Россию ожидает разрушение, если она не подчинится решениям судов.
По разногласиям между «Газпромом» и «Нафтогазом» он заявил, что, если российская компания проигнорирует решение Стокгольмского арбитражного суда, это будет означать «нарушение правил международной торговли».
«Напрасно рассчитывают»
В России же «предсказания» украинского президента восприняли иронично. Так, в Совете Федераций заявления Петра Порошенко назвали «началом истерики», которая всё равно не заставит «Газпром» изменить своё решение о разрыве с «Нафтогазом».
Помимо этого, он напомнил о том, как пришёл к власти Пётр Порошенко, поставив под сомнение легитимность его пребывания на посту главы государства.
«Мы знаем, как он пришёл к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — добавил сенатор.
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Как отметил, в свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, Порошенко — лишь один из многих «экспертов», которые предрекают «гибель» России.
«Различные иностранные эксперты уже тысячу лет предрекают России крушение — ни один из этих прогнозов не сбылся, и желание Порошенко — это лишь бессильная злоба политика, который живёт по принципу «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!» — сказал депутат RT.
При этом он подчеркнул, что Пётр Порошенко «не имеет морального права судить об иностранных лидерах», так как его взлёт на кресло президента был сделан с целью «набить карманы».
«Слова «нация», «государственные интересы», «реформы» им отгоняются, как назойливая муха», — заключил Бальбек.
«Фантомная» торговля
Примечательно, что в интервью The Financial Times украинский лидер также похвалился тем, что его страна однажды резко остановила торговлю с Россией и пережила эту ситуацию. При этом отметил, что именно Москва осенью 2016 года закрыла свой рынок для Украины. И этот шаг Порошенко тогда назвал «экономическим шоком» для Киева. По словам главы украинского Минэкономразвития Степана Кубива, ущерб украинской экономики от потери традиционных рынков тогда составил порядка $15 млрд.
Однако в последнее время статистика свидетельствует о противоположной тенденции. Так, по данным Национального банка Украины, товарооборот между странами в 2017 году оказался даже больше, чем с ЕС. Объём импорта российских товаров увеличился почти до 40% ($6,3 млрд), а экспорт украинских приблизился к отметке в 12% ($3,06 млрд).
О росте темпов торговли между РФ и Украиной свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Согласно им, Россия в 2017 году поставила соседней стране товаров на сумму $7,2 млрд, что на 139,9% больше показателей 2016 года. Помимо этого, Киев начал закупать у Москвы мясную продукцию, нарастив импорт более чем в пять раз по сравнению с показателями 2015 и 2016 годов.
Украинский тренд
Как отмечают эксперты, на фоне данных цифр все антироссийские заявления украинского политического истеблишмента выглядят как откровенно популистские высказывания, а резкая риторика в адрес Москвы используется главным образом во внутриполитической борьбе различных сил в Киеве.
«В соседней стране мы наблюдаем сложные политические процессы, свидетельствующие о серьёзных внутренних проблемах. Пётр Порошенко делает свои провокационные заявления исходя из традиционного для украинской политики антироссийского тренда. Многие украинские политики соревнуются между собой в высказывании гадостей в адрес России. Думаю, чем ближе будут выборы президента на Украине, там больше Пётр Алексеевич будет выдавать на-гора антироссийских заявлений. Потому что ему нужно быть интереснее, чем его политические оппоненты», — пояснил RT политолог Иван Мезюхо.
По его мнению, стремление киевской элиты отличиться перед западными партнёрами делает простых украинцев заложниками той же газовой ситуации.
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