«Предприняли очень энергичные и эффективные шаги»: Путин положительно оценил меры властей Москвы в борьбе с COVID-19

Москва первой в России столкнулась с масштабными проблемами из-за пандемии COVID-19, однако власти столицы предприняли «очень энергичные и эффективные шаги». Об этом заявил Владимир Путин. Президент также выразил благодарность мэру столицы Сергею Собянину и его администрации за работу, подчеркнув, что ситуация в городе является «весьма благоприятной». В свою очередь, градоначальник рассказал, что привился от коронавируса. В то же время в РФПИ сообщили, что в авторитетном международном журнале The Lancet опубликовали статью об итогах клинических испытаний вакцины «Спутник V».

Власти Москвы приняли эффективные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со столичным градоначальником Сергеем Собяниным. По словам главы государства, Москва первой в стране столкнулась с масштабными проблемами из-за пандемии, поскольку в город «сходятся все пути, отсюда они начинаются».

«Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, всё-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество заражённых. Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации», — сказал Путин.

Глава государства также выразил благодарность Собянину и его команде за работу.

«Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать», — добавил президент.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что вводимые в Москве ограничения «были достаточно жёсткими», но необходимыми для того, чтобы «сбить волну эпидемии». По его словам, как только появилась возможность, началось постепенное открытие отраслей.

«В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы», — сказал градоначальник.

По его словам, восстановление экономических показателей столицы идёт быстрее, чем ожидалось.

«Но тем не менее, конечно, мы не должны закрывать глаза на огромное количество проблем в целом ряде предприятий, потому что, например, торговля восстановила полностью объёмы, но в торговле разные предприятия. Есть те, которые дистанционно торгуют, мелкооптовая торговля, есть фронт-офисы. Это небольшие торговые магазины, где, конечно, ощущаются ещё проблемы, в годовом обороте они недобирают деньги. Но я думаю, что всё-таки до конца года основные проблемы здесь будут решены», — добавил Собянин.

Ранее градоначальник в своём блоге сообщил, что Москва прошла самую тяжёлую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира. Он констатировал, что столица не готовилась к пандемии, но тем не менее город оказался к ней готов.

Помимо этого, Собянин также рассказал Путину, что сделал себе прививку от коронавируса. Мэр подчеркнул, что практически не почувствовал никаких последствий.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение — коллеги из института мне разрешили это сделать — и я прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня — это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы», — сказал мэр Москвы.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». В ближайшие дни начнутся пострегистрационные испытания, в том числе с участием добровольцев старше 60 лет.

РИА Новости

© Валерий Мельников

4 сентября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации «в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов — The Lancet» статьи, посвящённой результатам двух этапов клинических испытаний вакцины «Спутник V». По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, публикация в журнале The Lancet «подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины и демонстрирует признание учёных из РФ со стороны мирового научного сообщества».

Помимо этого, специалисты Министерства обороны России продемонстрировали главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия вакцину от COVID-19 «Спутник V». Вдобавок Сергей Шойгу сообщил коллегам, что сделал себе прививку от коронавируса.

В России общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 1 015 105, из них 5110 — за последние сутки. С начала пандемии в России выздоровели 832 747 пациентов (82,04%), в том числе 5812 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за весь период скончались 17 649 пациентов (1,74%). За последние сутки умер 121 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус.