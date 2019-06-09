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Предприниматель из Днепра уверяет, что партия Зеленского "за место в парламенте собирает $300 тысяч, а за место в списке партии — $ 2 млн"

09 июня 2019, 11:54  •  48 • Политика
В Facebook предприниматель опубликовал пост, что с него и его знакомых требовали взятки от $300 тысяч до $ 2 млн за место в списке.
Предприниматель из украинского города Днепр Александр Редька сообщил, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленского вымогает деньги у кандидатов за места в списках. В своем утверждении он сослался на двоих своих знакомых, которым доверяет, но не называет их имена.
На своей странице в Facebook он сообщает, что за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку собирают от 300 тысяч до 2 млн долларов.
Он рассказал, что и его вызвали в штаб на собеседование. Там куратор сообщил, что якобы мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по $300 тысяч. Знакомым же Редьки якобы предлагали взятку в $2 млн.

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