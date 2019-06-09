Предприниматель из украинского города Днепр Александр Редька сообщил, что партия "Слуга Народа" президента Украины Владимира Зеленского вымогает деньги у кандидатов за места в списках. В своем утверждении он сослался на двоих своих знакомых, которым доверяет, но не называет их имена.

На своей странице в Facebook он сообщает, что за выдвижение по мажоритарным одномандатным округам или по списку собирают от 300 тысяч до 2 млн долларов.

Он рассказал, что и его вызвали в штаб на собеседование. Там куратор сообщил, что якобы мажоритарщики за выдвижение от партии "Слуга народа" платят по $300 тысяч. Знакомым же Редьки якобы предлагали взятку в $2 млн.