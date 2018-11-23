«Предпринимает манёвр»: что стоит за заявлением Турции о готовности приобрести американские ПВО Patriot

Турция готова рассмотреть предложения США по поставкам комплексов ПВО Patriot. Такое заявление сделал официальный представитель президента республики Ибрагим Калын. По его словам, Анкара при этом не отказывается от покупки российских ЗРК С-400. Ранее Пентагон подчеркнул, что намерен предложить Анкаре свои системы ПВО в качестве альтернативы российским. Эксперты объясняют готовность Турции приобрести заокеанские вооружения стремлением страны снять запрет на поставки новейших американских самолётов F-35. Под соответствующие санкции конгресса Анкара подпала в июле из-за контракта с Москвой.

Турция готова приобрести американские системы ПВО и ПРО Patriot, если такое предложение поступит со стороны Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Если мы достигнем договорённостей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение», — цитирует Калына агентство ТАСС.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, заявление представителя Анкары продиктовано в первую очередь политическими мотивами.

«С военно-технической точки зрения это не лучшее решение. Стоимость этих изделий выше российских при меньших возможностях, — подчеркнул Мураховский в беседе с RT. — Это политическое решение, если оно всё-таки будет принято».

Двумя днями ранее представитель Пентагона Эрик Пахон сообщил о попытках США склонить Турцию к покупке американских систем ПВО и ПРО.

«Сейчас ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поиску возможных альтернатив для замены С-400. Мы продолжаем работать с Турцией, продолжаем работать с конгрессом, чтобы попытаться найти такие альтернативы», — цитирует Пахона РИА Новости.

США неоднократно заявляли, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 «Триумф» может привести к введению ограничительных мер против Анкары. Такое наказание для покупателей российского оружия предусмотрено принятым в прошлом году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В законе об оборонном бюджете США на 2019 год для ряда стран была предусмотрена возможность стать исключением из этого акта, но Турции среди них не оказалось. Кроме того, в июле конгресс США заморозил поставки Турции новейших истребителей пятого поколения F-35 и любой крупной военной техники из-за закупок С-400 и задержаний американских граждан. Соответствующий пункт был также включён в закон об оборонном бюджете.

9 ноября Минобороны США направило в конгресс доклад о взаимоотношениях с Турцией, по итогам рассмотрения которого американские законодатели должны определить, как именно будет развиваться дальнейшее военно-техническое сотрудничество с этой страной и стоит ли снимать запрет на поставки F-35.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

© vitalykuzmin.net

Мураховский допустил, что заявления со стороны Анкары — не что иное, как попытка сблизиться с Вашингтоном. Турция таким образом надеется добиться отмены запрета на поставки новейших самолётов, в программу по производству которых ранее были включены и турецкие контрагенты, считает эксперт.

«Возможна закупка пары батарей Patriot в поддержку поставок истребителей F-35 — считает Мураховский. — Американцы не скрывают своего недовольства Турцией в связи с закупкой российских комплексов С-400. Но этот контракт уже не отменить, он выполняется, и вполне вероятно, что Турция теперь предпринимает манёвр, чтобы всё-таки обеспечить поставку F-35».

Своя игра

Несмотря на озвученные Пентагоном намерения по поиску «альтернатив» С-400, Анкара не отказывается от закупок российского вооружения, отметил Ибрагим Калын.

«В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству», — заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Днём ранее в схожем ключе высказался и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 21 ноября в ходе встречи с американским коллегой Майком Помпео в Нью-Йорке он подтвердил, что сделка по поставке в Турцию С-400 уже завершена.

Мевлют Чавушоглу и Майк Помпео

Reuters

© Yuri Gripas

«Я не могу отменить её, но мне нужно больше, и я предпочёл бы покупать у союзников», — добавил турецкий министр.

По словам Мураховского, с технической точки зрения вполне возможно размещение С-400 и Patriot в одних и тех же частях ПВО. По его мнению, ничего необычного в перспективах одновременного использования турецкой армией как российских, так и американских комплексов нет.

С другой стороны, как отметил в разговоре с RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев, Анкара не случайно использует обтекаемые формулировки относительно закупок американских систем ПВО.

«Рассмотреть — ещё не значит купить. Это очень в стиле турецкой политики», — подчеркнул Мавашев.

По его словам, Анкара намерена извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. В данном случае Турция рассматривает Соединённые Штаты «как сторону, находящуюся в более слабой позиции», считает Мавашев.

С его точки зрения, теперь американцы вынуждены реагировать на действия Турции, по сути отдав Анкаре инициативу в двусторонних отношениях. Оперируя заключённой с Россией сделкой, Анкара намеревается добиться для себя и выгодных условий по поставкам военной техники из-за океана.

«Американской стороной играют как хотят, и она уже осознала это», — считает Мавашев.

Но именно понимание мотивов Анкары, восприятие её в США как своевольного партнёра в рамках НАТО может поставить крест на планах по закупке систем ПВО Patriot, отмечает эксперт. Кроме того, такие поставки должны получить обязательное одобрение конгресса, а он настроен по отношению к Турции весьма критически.

«Помимо администрации Трампа есть конгресс, а у конгресса очень много претензий к Турции, касающихся прежде всего прав человека и демократических ценностей», — утверждает Мавашев.

«Задача торговаться»

Эксперт отметил, что, говоря как о С-400, так и о Patriot, Ибрагим Калын заявил о «совместном производстве». Ранее российская сторона не подтверждала такой возможности, хотя желание получить российские технологии и локализовать в Турции производство российских ЗРК высказывалось на разных уровнях.

«Было вполне ожидаемо, что турецкая сторона устроит торг и даже выступит инициатором договорённостей с США, — отметил Мавашев. — У них задача торговаться и с Россией. Не в последнюю очередь речь идёт о передаче технологий ЗРК С-400».

Турция не скрывает своих стремлений получить новые оборонные технологии. Так, 22 сентября, выступая на военно-техническом шоу Teknofest в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган призвал к совершенствованию технологической базы для развития национального оборонно-промышленного комплекса.

«Пока мы остаёмся лишь пользователем технологий, мы не можем гарантировать свою свободу ни в какой области», — подчеркнул Эрдоган.

Следуя этому подходу, в январе турецкое правительство добилось подписания соглашения между турецкими компаниями Аselsan и Roketsan и европейским оборонным концерном Eurosam на проведение исследований по разработке и созданию новой совместной системы ПРО.

31 октября Реджеп Эрдоган заявил о создании собственного зенитно-ракетного комплекса большой дальности Siper. Новое оружие планируют поставлять в войска с 2021 года.

Как отмечает британское аналитическое издание в области военной техники Jane's 360, Siper может быть новым названием турецкого проекта ЗРК большой дальности Hisar-U. 19 октября в интервью агентству Anadolu глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что контракт по поставке С-400 может помочь Турции в разработке этой системы. По словам экспертов, речь может идти именно о желании использовать трансфер российских технологий.

Кроме того, с 2007 года Турция разрабатывает комплекс ПВО средней дальности (до 25 км) Hisar-O и малой дальности (до 15 км) Hisar-A. Они должны поступить на службу в 2020 и 2021 годах соответственно.

HISAR-A

© defense-arab.com

По словам Мавашева, Москве «не нужно вестись» на попытки Анкары получить российские технологии, поскольку альтернативы получения чего-то аналогичного на Западе весьма туманны.

Ранее западные СМИ отмечали, что ни США, ни другие западные страны, например Великобритания, где Rolls-Royce сотрудничает с Турцией в создании первого турецкого истребителя, не намерены делиться с Анкарой производственными секретами.

По словам Мураховского, под сомнением остаются возможности Анкары использовать российские оборонные технологии.

«Если говорить в целом о тех технологиях, на которых реализованы комплексы С-400, у Турции вообще нет некоторых отраслей, в которых они могли бы использоваться. Вряд ли можно говорить о совместном производстве», — заключил эксперт.