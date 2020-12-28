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Предпраздничный выходной: 31 декабря объявлено нерабочим днём во всех регионах России
28 декабря 2020, 20:50 • 29 • В России
Все российские регионы подписали постановления об объявлении 31 декабря 2020 года нерабочим днём. Последним таким субъектом Северная Осетия. С предложением сделать последний день уходящего года выходным ранее выступил президент Владимир Путин.
РИА Новости © Евгений Одиноков
Во всех российских регионах 31 декабря будет выходным днём.
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении 31 декабря в республике нерабочим днём. Регион стал последним в стране, объявившим о таком решении.
На заседании к главе государства обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, и напомнил, что соответствующее решение уже принято во многих регионах.
«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал он.
Неверов, в частности, отметил, что Новый год в России традиционно является семейным праздником. «Особенно наши женщины, конечно, стремятся, чтобы был накрыт хороший и красивый стол, чтобы было уютно в доме», — сказал он.
«И конечно, было бы здорово, чтобы они и мы все вместе в этот день не работали до шести часов вечера, а были дома», — высказался депутат.
Путин согласился с таким предложением, обратив внимание, что 31-го организуется «очень своеобразная работа, мягко говоря». Вместе с тем президент отметил, что на федеральном уровне объявить последний день уходящего года выходным пока невозможно.
«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.
К 28 декабря постановления об объявлении последнего дня года нерабочим были подписаны руководителями всех российских субъектов. При этом власти регионов рекомендовали бизнесу также объявить 31 декабря выходным.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в течение 2021 года можно будет организовать этот праздничный день «с федерального уровня».
25 декабря министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд разработает необходимые поправки к Трудовому кодексу в будущем году.
«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс».
По его словам, «такое решение по 2021 году уже принято».
С 1 по 10 января 2021-го в России отмечаются новогодние праздники. Рабочая неделя с 28 декабря по 3 января является сокращённой.
Инициативы о новогодних праздниках
В сентябре Минтруд сообщил, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, согласно которому предлагается сделать 31 декабря будущего года выходным днём.
В ведомстве пояснили, что, поскольку в 2021-м несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается перенести выходные 2 и 3 января (субботу и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
Позднее соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — сообщалось на сайте кабмина.
В ноябре партия «Коммунисты России» направила в правительство предложение продлить зимние каникулы на две недели (до 25 января) в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Авторы инициативы высказали мнение, что такая мера позволила бы замедлить распространение COVID-19 и выиграть время для масштабной вакцинации населения.
В Госдуме тогда назвали предложение избыточным, напомнив, что власти регионов имеют право самостоятельно вводить необходимые ограничения, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в Москве и ряде регионов введены некоторые ограничения на период новогодних праздников. В частности, москвичи не смогут отметить торжество в ресторане: во время новогодних каникул обслуживание клиентов в развлекательных заведениях после 23:00 и до 6:00 запрещено. Ограничения касаются ночных клубов, караоке, боулинга, ресторанов и кафе.
Кроме того, новогодние корпоративы в столице можно будет проводить до 23:00 и с участием не более 50 человек.
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