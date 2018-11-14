Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фонд Марины и сотни миллионов трат
Коллективная безответственность: почему НАТО не признаёт вину за развязывание ко...
«Он - мой чертов бойфренд!»: Сын звезды Голливуда Уилла Смита публично опозорил ...
Привет Цыбульке от бабульки
Главная / Политика

«Предпосылок нет»: Вице-премьер Козак рассказал, почему нефть дешевеет, а цены на бензин не падают

14 ноября 2018, 02:09  •  50 • Политика
Нефть стремительно падает в цене, но вице-премьер Козак не видит предпосылок для существенного снижения цен на бензин в России.
Вице-премьер Дмитрий Козак не видит возможности для снижения цен на бензин в России, так как стоимость нефти еще не упала на достаточный для этого уровень. Так политик ответил на вопрос журналистов о стремительно дешевеющей нефти и высоких ценах на бензин в России.
По словам вице-премьера, цены на бензин могут быть снижены, если на топливном рынке произойдет перенасыщение, будет повышена конкуренция и начнется борьба за потребителя. Пока же, по словам политика, он не видит предпосылок к падению цен на топливо в России.
При этом Козак исключил ситуацию, при которой АЗС могут остаться без бензина. Вице-премьер подчеркнул, что кризиса нет и быть не может. Если, конечно, цена на нефть не упадет до 12 долларов за баррель, уточнил политик.
«Она (нефть) не подешевела еще до такой, чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать», - сказал Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 02:09
«Не отрывайтесь от НАТО»: Вашингтон высказался на тему создания общеевропейской армии
13 ноября 2018, 16:24
Роскомнадзор предложил наказывать сайты-нарушители штрафами
13 ноября 2018, 06:39
В США еще не подвели итоги «невероятно успешных» выборов в палату представителей по 10 округам - СМИ

13 ноября 2018, 13:09
Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций
13 ноября 2018, 09:54
Министр энергетики США в твиттере пообещал бороться против «Северного потока-2»
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного удара США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 16:09
Сценарий ядерной войны: «США отзовут посла и ударят»
07 ноября 2018, 22:09
"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.