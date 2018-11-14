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«Предпосылок нет»: Вице-премьер Козак рассказал, почему нефть дешевеет, а цены на бензин не падают
14 ноября 2018, 02:09 • 50 • Политика
Нефть стремительно падает в цене, но вице-премьер Козак не видит предпосылок для существенного снижения цен на бензин в России.
Вице-премьер Дмитрий Козак не видит возможности для снижения цен на бензин в России, так как стоимость нефти еще не упала на достаточный для этого уровень. Так политик ответил на вопрос журналистов о стремительно дешевеющей нефти и высоких ценах на бензин в России.
По словам вице-премьера, цены на бензин могут быть снижены, если на топливном рынке произойдет перенасыщение, будет повышена конкуренция и начнется борьба за потребителя. Пока же, по словам политика, он не видит предпосылок к падению цен на топливо в России.
При этом Козак исключил ситуацию, при которой АЗС могут остаться без бензина. Вице-премьер подчеркнул, что кризиса нет и быть не может. Если, конечно, цена на нефть не упадет до 12 долларов за баррель, уточнил политик.
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