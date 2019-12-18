Предпоследняя ставка Центробанка. Или последняя? • 49 • Аналитика

Не верь, не бойся, не проси

Не обращая внимания на осторожность «официальных» банкиров, большинство сторонних экспертов пока не сомневается, что снижение ключевой ставки в следующем году будет продолжено. В пользу этого говорит не столько укрепление национальной валюты, сколько острая необходимость стимулировать реальную экономику, причём в первую очередь её несырьевой сектор.



Темпы экономического роста в России в ближайшее время вряд ли существенно вырастут. Вместе с тем сохранится позитивная тенденция опережающего роста промышленности, и в первую очередь обрабатывающих отраслей.





А такую тенденцию, по мнению авторитетных представителей ЦБ и Минфина, в условиях нарастающего санкционного давления можно поддержать только дешёвым кредитом. Однако российские реальности таковы, что к дешевизне кредита ключевая ставка ЦБ РФ имеет весьма отдалённое отношение. Многие из числа «реальных» банкиров уверены, что не имеет вообще никакого.



О позитивном влиянии новой пониженной ставки большинство экспертов говорят только как о перспективе. Это влияние в лучшем случае можно будет ощутить по прошествии трёх-шести месяцев. Но вот будут ли реально дешеветь кредиты, например, потребительские, сказать почти никто не осмеливается. Ведь даже востребованная ипотека и автокредиты, когда-то практически бесплатные, сегодня за счёт дополнительных накруток остаются непомерно дорогими.



В каких-то отношениях случившееся действительно отражает реальную ситуацию в отечественной экономике. И даже потенциал снижения ставки у нас сокращается, как отметили в комментарии к решению Центробанка эксперты РАНХиГС. Да, в развитых странах учётные ставки практически нигде не превышают показателя в 2 процента, но в том же ЦБ нам регулярно напоминают, что и сегодня в российских условиях «инфляция остаётся существенным и видимым показателем».



Пять раз отрежь

Уходящий 2019 год стал абсолютно уникальным в кредитно-денежной политике Центробанка. Сразу после дефолта ключевую ставку, которую тогда предпочитали называть базовой или же сложно – ставкой рефинансирования, снижали за год не больше трёх раз. Хотя не по 0,25 процента, а куда круче – к примеру, со 150 до 60 процентов годовых.



Только в 2000 году было пять снижений, и теперь это тоже случилось уже в пятый раз. Но на столь же существенное снижение ставки, как 19 лет назад, потребовалось всего полгода. Откаты по 0,25 процента фиксировались в июне, июле и сентябре, а в октябре было даже минус 0,5 процента. Напомним, в начале 2019 года кредитный ресурс ЦБ РФ обходился уполномоченным банкирам в 7,75 процента, теперь же этот показатель — 6,25 процента.





По всем признакам, Центробанк прикладывает все силы к тому, чтобы расшевелить реальный сектор, хотя в принципе это вовсе не его дело. Он же кредитует только коммерческие банки, пусть и с большой долей государства у большинства из них. А они уже должны кредитовать предпринимателей.



С небольшой маржей, которая у нас приводит к тому, что приемлемый долгосрочный кредит по-прежнему стоит больше 10 процентов годовых, причём обычно намного больше. Реальный сектор в результате от дорогих кредитов давно отказался, но даже нынешняя пятая ставка, если к ней добавить маржу, для большинства предпринимателей остаётся неподъёмной.



Как ускорить темпы экономического роста, используя сам факт снижения инфляции до уровня ниже, чем официальный ориентир ЦБ, в России, точнее – в её властных структурах, никто не знает. Альтернативные идеи вроде снижения и даже отмены налогов для малого бизнеса и самозанятых, прогрессивной ставки налогообложения или же фиксированного, но пристойного – тысяч под 30 в месяц, минимума зарплат, понимания не находят. Ни в думе, ни в правительстве.



Откуда, куда, зачем

А ведь деньги в стране есть, и денег много. Судя по целому ряду признаков, очень много. Даже премьер Медведев давно открестился от своего знаменитого: «Денег нет, но вы держитесь».



Кажется, деньги есть даже в банках, причём не только в тех, которые давно и надёжно укрылись под государственной крышей. Но предприниматели упорно не берут деньги в банках. Спрашивается, почему? Да потому, что не имеют никакого представления, куда и зачем их потом вкладывать и как возвращать.





Банк России вроде бы теперь кредитует довольно дёшево, но ненадолго: больше чем на год там денег просто так не получишь. Коммерческие банки вроде бы готовы кредитовать надолго, но получателю средств это наверняка обойдётся очень дорого.



И даже не из-за процента, он может быть и вполне приемлемым по нынешним меркам. Всё дело в том, чем кредит сопровождается. Залог, гарантии, море справок, причём куда хуже, чем в налоговой или ФСБ, а главное – дорогостоящие страховки. Буквально на все случаи жизни. И смерти тоже.



В итоге кредиты не берут. А большая часть свободных средств, которая могла бы пойти на поддержку реального сектора, перекачивается обратно в ЦБ – в стабильные, хотя и не самые доходные финансовые инструменты. Страна средства зарабатывает, и средства неплохие, но ей самой от них перепадают крохи.



А Банку России, который таким образом получает «своё» обратно, фактически не остаётся ничего другого, как вложиться в консервативные зарубежные активы. Зачастую ещё менее прибыльные, чем простое размещение по ключевой ставке. Самой низкой в истории современной России.





Очевидно, не случайно Центробанк так своевременно сопроводил своё решение по ключевой ставке одной «тихой» информацией, которую даже назвали поправкой. Там речь идёт всего лишь об изменении прогноза по оттоку капитала из России.



Так вот, в Центробанке считают, что в 2019 году он достигнет 40 миллиардов долларов, в то время как ранее планировалось всего 37. Зато на 2020 год нам обещают снижение сразу до 20 миллиардов. Такой прогноз можно было бы счесть даже позитивным, если бы в основе его не лежали вполне оправданные опасения существенного снижения цен на нефть, а значит, и валютных поступлений в российскую казну.



Конечно, сегодня Центробанк просто жаждет как-то влиять на экономическую активность в России – уже не только люди, президент этого требует. И тот уровень роста, который нам регулярно пытается показать Росстат, по определению не может вполне удовлетворять ни главный регулятор, ни гаранта конституции.



Не стоит поэтому удивляться вот таким комментариям от «реальных» банкиров:



«Экономическая активность в следующем году будет оставаться подавленной и темпы роста будут хуже, чем пока в этом. У Центробанка будут все причины для дальнейшего снижения ставки». Не обращая внимания на осторожность «официальных» банкиров, большинство сторонних экспертов пока не сомневается, что снижение ключевой ставки в следующем году будет продолжено. В пользу этого говорит не столько укрепление национальной валюты, сколько острая необходимость стимулировать реальную экономику, причём в первую очередь её несырьевой сектор.Темпы экономического роста в России в ближайшее время вряд ли существенно вырастут. Вместе с тем сохранится позитивная тенденция опережающего роста промышленности, и в первую очередь обрабатывающих отраслей.А такую тенденцию, по мнению авторитетных представителей ЦБ и Минфина, в условиях нарастающего санкционного давления можно поддержать только дешёвым кредитом. Однако российские реальности таковы, что к дешевизне кредита ключевая ставка ЦБ РФ имеет весьма отдалённое отношение. Многие из числа «реальных» банкиров уверены, что не имеет вообще никакого.О позитивном влиянии новой пониженной ставки большинство экспертов говорят только как о перспективе. Это влияние в лучшем случае можно будет ощутить по прошествии трёх-шести месяцев. Но вот будут ли реально дешеветь кредиты, например, потребительские, сказать почти никто не осмеливается. Ведь даже востребованная ипотека и автокредиты, когда-то практически бесплатные, сегодня за счёт дополнительных накруток остаются непомерно дорогими.В каких-то отношениях случившееся действительно отражает реальную ситуацию в отечественной экономике. И даже потенциал снижения ставки у нас сокращается, как отметили в комментарии к решению Центробанка эксперты РАНХиГС. Да, в развитых странах учётные ставки практически нигде не превышают показателя в 2 процента, но в том же ЦБ нам регулярно напоминают, что и сегодня в российских условиях «инфляция остаётся существенным и видимым показателем».Уходящий 2019 год стал абсолютно уникальным в кредитно-денежной политике Центробанка. Сразу после дефолта ключевую ставку, которую тогда предпочитали называть базовой или же сложно – ставкой рефинансирования, снижали за год не больше трёх раз. Хотя не по 0,25 процента, а куда круче – к примеру, со 150 до 60 процентов годовых.Только в 2000 году было пять снижений, и теперь это тоже случилось уже в пятый раз. Но на столь же существенное снижение ставки, как 19 лет назад, потребовалось всего полгода. Откаты по 0,25 процента фиксировались в июне, июле и сентябре, а в октябре было даже минус 0,5 процента. Напомним, в начале 2019 года кредитный ресурс ЦБ РФ обходился уполномоченным банкирам в 7,75 процента, теперь же этот показатель — 6,25 процента.По всем признакам, Центробанк прикладывает все силы к тому, чтобы расшевелить реальный сектор, хотя в принципе это вовсе не его дело. Он же кредитует только коммерческие банки, пусть и с большой долей государства у большинства из них. А они уже должны кредитовать предпринимателей.С небольшой маржей, которая у нас приводит к тому, что приемлемый долгосрочный кредит по-прежнему стоит больше 10 процентов годовых, причём обычно намного больше. Реальный сектор в результате от дорогих кредитов давно отказался, но даже нынешняя пятая ставка, если к ней добавить маржу, для большинства предпринимателей остаётся неподъёмной.Как ускорить темпы экономического роста, используя сам факт снижения инфляции до уровня ниже, чем официальный ориентир ЦБ, в России, точнее – в её властных структурах, никто не знает. Альтернативные идеи вроде снижения и даже отмены налогов для малого бизнеса и самозанятых, прогрессивной ставки налогообложения или же фиксированного, но пристойного – тысяч под 30 в месяц, минимума зарплат, понимания не находят. Ни в думе, ни в правительстве.А ведь деньги в стране есть, и денег много. Судя по целому ряду признаков, очень много. Даже премьер Медведев давно открестился от своего знаменитого: «Денег нет, но вы держитесь».Кажется, деньги есть даже в банках, причём не только в тех, которые давно и надёжно укрылись под государственной крышей. Но предприниматели упорно не берут деньги в банках. Спрашивается, почему? Да потому, что не имеют никакого представления, куда и зачем их потом вкладывать и как возвращать.Банк России вроде бы теперь кредитует довольно дёшево, но ненадолго: больше чем на год там денег просто так не получишь. Коммерческие банки вроде бы готовы кредитовать надолго, но получателю средств это наверняка обойдётся очень дорого.И даже не из-за процента, он может быть и вполне приемлемым по нынешним меркам. Всё дело в том, чем кредит сопровождается. Залог, гарантии, море справок, причём куда хуже, чем в налоговой или ФСБ, а главное – дорогостоящие страховки. Буквально на все случаи жизни. И смерти тоже.В итоге кредиты не берут. А большая часть свободных средств, которая могла бы пойти на поддержку реального сектора, перекачивается обратно в ЦБ – в стабильные, хотя и не самые доходные финансовые инструменты. Страна средства зарабатывает, и средства неплохие, но ей самой от них перепадают крохи.А Банку России, который таким образом получает «своё» обратно, фактически не остаётся ничего другого, как вложиться в консервативные зарубежные активы. Зачастую ещё менее прибыльные, чем простое размещение по ключевой ставке. Самой низкой в истории современной России.Очевидно, не случайно Центробанк так своевременно сопроводил своё решение по ключевой ставке одной «тихой» информацией, которую даже назвали поправкой. Там речь идёт всего лишь об изменении прогноза по оттоку капитала из России.Так вот, в Центробанке считают, что в 2019 году он достигнет 40 миллиардов долларов, в то время как ранее планировалось всего 37. Зато на 2020 год нам обещают снижение сразу до 20 миллиардов. Такой прогноз можно было бы счесть даже позитивным, если бы в основе его не лежали вполне оправданные опасения существенного снижения цен на нефть, а значит, и валютных поступлений в российскую казну.Конечно, сегодня Центробанк просто жаждет как-то влиять на экономическую активность в России – уже не только люди, президент этого требует. И тот уровень роста, который нам регулярно пытается показать Росстат, по определению не может вполне удовлетворять ни главный регулятор, ни гаранта конституции.Не стоит поэтому удивляться вот таким комментариям от «реальных» банкиров: Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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