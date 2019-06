Предпоследнее слово в защиту доллара • 104 • Аналитика Не оправдал доверия?

Едва ли не первыми о планах нынешней администрации США хорошенько обвалить доллар заговорили не где-нибудь, а в Bank of America. Но именно это и настораживает. Сегодня всем понятно, что всё могущество доллара опирается отнюдь не на мощь экономики и военное лидерство США, а лишь на силу пропаганды. Американская валюта – самое блистательное подтверждение того, что деньги сегодня – не более чем суррогат доверия.









Так почему же о реальной перспективе подорвать доверие к доллару заговорили в «почти государственном» американском банке? Похоже, на самом деле речь идёт отнюдь не о том, что Трамп и его окружение всерьёз подумывают о девальвации, а всего лишь об очередной эффектной утечке, которая неплохо вписывается в разного рода предвыборные сценарии. И даже цифра, в которую эксперты Bank of America оценили превышение долларом его реального курса, смотрится как-то чересчур красиво – 13%.



Больше всего банкиры сейчас говорят о грядущей распродаже долларов и скупке других валют. В торговых войнах, в которых администрация Трампа ухитрилась поставить США в позицию противостояния буквально со всеми, ещё не придумано лучшего средства, чем девальвация. Однако в условиях, когда долларов по миру ходит так много, что их не могут точно сосчитать даже в Федеральной резервной системе, просто так доллар уронить очень трудно.



Для этого может потребоваться нечто совершенно грандиозное, даже прямая война с Ираном вряд ли поможет. Хотя по-своему продолжать работать против доллара президент Трамп будет до тех пор, пока останется при власти. Тем более, что так или иначе то же самое делали практически все его предшественники, вплоть до Барака Обамы, от наследия которого последний хозяин Белого дома открещивается при каждом удобном и неудобном случае.



Не стоит забывать, что, несмотря на крайне жестокое противостояние с Японией, США меньше остальных крупных стран пострадали от Второй мировой войны. Да, людские потери в этой войне по сравнению с Первой мировой были у американцев втрое выше – 1 миллион 90 тысяч человек против 320 тысяч. Но экономика и финансы страны сделали за военные годы поистине колоссальный рывок, оставив далеко позади старых лидеров вроде Великобритании, Германии и Франции.



В итоге именно к концу Второй мировой войны сложились все условия для преобладания доллара над другими валютами. Для начала отметим, что к тому времени именно в США оказались самые большие запасы золота, хотя речь уже давно шла об отказе от всемирного золотого стандарта. Аттракцион невиданной щедрости под названием ленд-лиз стал стимулом к колоссальному росту всех отраслей экономики. Американские банки, хорошо подзаработавшие на войне, затем получили прекрасные возможности зарабатывать и на кредитовании самого процесса восстановления разрушенной промышленности, причём не только в Европе, но и в той же поверженной Японии.



Последняя на многие годы вообще превратилась в американского сателлита как в экономическом, так и в финансовом плане. Японская иена – это первый опыт создания суррогата доллара в отдельно избранной суверенной (весьма, правда относительно) стране, а финансовая система этой «последней великой империи» по-прежнему остаётся чем-то вроде запасного аэродрома для активов, номинированных в долларах, но на самом деле не имеющих конкретной валютной привязки.



Не более чем пузырь

С тех пор как доллар вышел на лидирующие позиции, он много раз обесценивался. В том числе и по причине локальных войн или нефтяных кризисов. Сейчас США явно не готовы ни к тому, ни к другому. Вот и приходится использовать пропаганду, упакованную как почти академическая аналитика. Только за последние десять-двенадцать лет доллар потерял не меньше 40-50% к основным мировым валютам. Даже евро, несмотря на все экономические и финансовые проблемы Старого континента, фактически пришлось весьма существенно подорожать по отношению к доллару.



Многие годы американское правительство, усвоив постулаты регулируемой экономики по Джону Мейнарду Кейнсу, не боялось обвинений в протекционизме или даже социализме и использовало финансовые меры для поддержания курса доллара. Потом такую практику то ли забыли, а скорее, забросили, сделав ставку на пропаганду. Миру десятилетиями твердили, что ничего надёжнее и лучше доллара и быть не может.



Будучи уже мировой валютой, доллар мог позволить себе уже всё что угодно, вплоть до долгосрочного снижения по курсу — едва ли не ко всем конвертируемым валютам мира. Доллару, впрочем, пришлось заметно укрепиться после того, как во время кризиса на рубеже 2008-2009 годов были ликвидированы беспрецедентные финансовые пузыри. По всем признакам это случилось как раз из-за того, что в доллар тогда многие бежали как в последнее убежище.



Не кажется ли вам, что, когда мы в последнее время буквально со всех сторон слышим: "Курс доллара обвалится", и Дональд Трамп, и руководители ФРС просто потирают руки от удовольствия. Ведь даже то, что такие страны, как Китай и Россия, взяли однозначный курс на дедолларизацию своих экономик, помогает американцам без каких-либо кардинальных решений получать желаемый результат – снижение курса американской валюты.



Курс доллара напрямую завязан на то, сколько США вкладывают во внешнюю экономику. Американцы прекрасно усвоили то, что говорил ещё Карл Маркс: «Лучший вид экспорта — это экспорт капитала». Тем более, когда этот капитал тем же США ровным счётом ничего не стоит. Даже на печать когда-то зелёных, а теперь и пёстрых бумажек тратиться не надо. Нажал несколько кнопок на компьютерах – и миллиардные инвестиции сделаны.





Разговоры же про то, что доллар «упадёт», в первую очередь неизменно подкрепляются ссылками на рекордный государственный долг США, хотя рекордным он является исключительно по сумме. А не по отношению к ВВП страны, что в американской истории было уже довольно давно – сразу после Второй мировой войны, когда госдолг почти на четверть превышал годовые возможности экономики страны.



Кроме того, аналитики регулярно напоминают о том, что у США – стабильно отрицательный баланс экспорта и импорта, а также громадный бюджетный дефицит. Но и то и другое почему-то мало кого пугает. В Америку нужно только верить?



Верьте нам, люди

На сегодня доллар уже не подкреплен ни золотом, как раньше, ни какими-либо иными реальными активами. Он по сути не что иное, как предельно раздутый пузырь, который вполне мог бы лопнуть давным-давно, если бы не миллионы и даже миллиарды «но» со стороны тех, у кого есть на руках или на счетах хотя бы одна бумажка с портретом одного из президентов.







А что ещё поддерживало курс доллара, когда ему уже вроде бы и не за что было держаться? Опять же, сформированное за годы ни с чем не сравнимое преклонение перед долларовыми активами со стороны финансистов всего мира. Даже Китай, и даже в условиях торговой войны «до победного конца», хотя и может, но точно не захочет, избавиться от долларовых активов. И не потому, что страшно, а потому, что уж слишком это невыгодно.



В России курс доллара на сегодня едва ли не самый низкий с осени 2014 года, когда нашей стране фактически пришлось «расплачиваться» за Крым. Но и у нас в России курс доллара станет расти, как только на доллар появится повышенный спрос и если покупателей окажется больше, чем продавцов. Единственной альтернативой доллару в качестве валюты остаётся евро, у которого сейчас явно не лучшие времена, но при этом не самый низкий курс.



